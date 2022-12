Jóvenes quitan vacuna de influenza a grupos vulnerables: López-Gatell

A-AA+

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que desde hace tres semanas continúa el incremento de casos de Covid-19 y esto es debido a la temporada de invierno.

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario aseguró que este incremento de contagios no se ha reflejado en el alza en la hospitalización, la cual se mantiene en 4% y de 2% en camas con ventilador.

"Como ya hemos informado desde un par de semanas, tenemos un crecimiento número de casos o contagios de Covid-19, atiende a la misma lógica de las infecciones respiratoria que todos las temporadas de frio, de invierno en todo el mundo y desde hace centenas o milenios, incrementa.

"Afortunadamente la hospitalización no incrementa en la misma velocidad, subió un punto porcentual la ocupación de camas generales destinas a la infección respiratoria que requiere hospitalización que está en 4% y en cambio las camas con ventilar que son para las personas críticamente enfermos se mantiene estables en 2%".

En el martes del Pulso de la Salud, el subsecretario indicó que el contagio se incrementa debido a que el virus de las enfermedades respiratorias tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría porque las gotas de líquido respiratorio y de secreciones respiratorias duran más tiempo en el aire y eso las hace más viables para que contagien de una personas a otra, además que la población suele congregarse en espacios físicos cerrados.

En Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez explicó que "covid-19 progresivamente va a entrar en una temporada en una fase estacional, va a dejar de tener oleadas en la primavera y en el verano y tendrá que sincronizarse con los más de 360 virus respiratorios que se conocen, que afectan a los humanos".

En el caso de la influenza, el subsecretario detalló que en los dos primeros años de la era Covid prácticamente no circularon los virus de este tipo los más medias sanitarias implementadas y ahora se tiene una temporada regular de casos que se incrementan hasta la mitad de enero.

Informó que desde el 3 de octubre, fecha en que inició la campaña de vacunación contra la influenza, se han aplicado 24 millones 86 mil 715 dosis, un avance de 62% de la cobertura y se prevé que a finales de diciembre se llegue a 70%.

Sin embargo, en torno a la vacunación contra influenza López Gatell dijo que "vamos a buen ritmo en la vacunación contra influenza".

El funcionario invitó a toda la población a vacunarse contra la influenza "teniendo en cuenta que no es una vacuna de uso generalizado, es una vacuna que se destina a personas adultas mayores, a niños de menos de 5 años, de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, muy importante las mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovacular o pulmonar o inmunodepresión".

"Esto lo enfatizo porque lo vemos no sólo este año es que las personas jóvenes, saludables, acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto le quita la oportunidad a quienes realmente se benefician de la vacuna contra la influenza, que es la población que he mencionado", dijo López Gatell.