Juan Ramón de la Fuente adelanta que dejará la ONU en septiembre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, planea volver a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una vez que se establezca al nuevo representante en dicha organización, lo cual estima antes de la tercera semana de septiembre, según adelantó en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

Durante la plática, De la Fuente recordó que es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente con licencia tras ser nombrado embajador ante Naciones Unidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado.

Por ello anticipó que, para la próxima asamblea general, que empieza en la tercera semana de septiembre, habría una nueva representación de México, tras recordar que él ya tiene 5 años ocupando su cargo.

"En efecto, este ciclo que hemos tenido oportunidad de desarrollar con entusiasmo y con plena convicción en Nueva York está por concluir, en efecto, ese periodo ya se está cumpliendo, en su momento ya lo he platicado con el presidente López Obrador y pues creo que para la próxima Asamblea General (de la ONU) que empieza en la tercera semana de septiembre ya deberá de haber una nueva representación en Nueva York", indicó De la Fuente.

Es por esto que López Dóriga preguntó al diplomático si planea incorporarse al Gobierno de México tras volver de Nueva York, pero la respuesta fue negativa, ya que De la Fuente planea regresar a la UNAM como profesor.

"Al concluir esta tarea que me encomendó el presidente voy a regresar a la Universidad, solicitaré nuevamente mi alta como profesor, esos son los planes que tengo hasta ahorita", afirmó.

ONU adopta resolución sobre salud mental, presentada por México, por primera vez en su historia. Adicionalmente, el funcionario recordó la resolución sobre salud mental que la Organización de las Naciones Unidas adoptó hace tres días, por primera vez en su historia, que fue presentada por México y aprobada por unanimidad.

Durante su discurso en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente enfatizó que todas las personas tienen derecho al bienestar integral, además de agradecer a todas las delegaciones por sus aportes y en especial a Canadá, Argentina, Israel, Japón y Marruecos.

Mientras que, con Joaquín López Dóriga, el diplomático y también médico psiquiatra señaló que ha aumentado la prevalencia de trastornos mentales en la población mundial.

"La angustia y la depresión, como trastornos, son los que han crecido en prevalencia", dijo, y destacó los casos de suicidios entre adolescentes, con una tendencia al alza en países como México.

También subrayó la importancia de no segregar ni discriminar a quienes atraviesen por cualquier tipo de condición mental.

"La premisa fundamental es 'paremos el estigma, paremos la discriminación', porque todos somos susceptibles, sin excepción, de sufrir alguna condición mental a lo largo de nuestras vidas", puntualizó.

Y también llamó a contar con acceso a diferentes formas de apoyo psicosocial, "que pueden sacarnos adelante, porque la mayoría de las veces, cuando se cuenta con esos recursos, sale uno adelante y vuelve a participar de manera igualitaria, y en condiciones de plena productividad, en la vida social".