"Juanito" se registra para contienda de Frente Amplio por México

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL). - Tras asegurar que nunca ha golpeado a una mujer, como "falsamente" se le acusa, Rafael Acosta Ángeles, "Juanito", se apuntó para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.



"Soy una persona limpia que de nada me pueden acusar, gracias a Dios. Puedo andar en el camión, el Metro o el pesero y hasta caminando me paran y me piden una foto, y que bonito se siente ser querido por el pueblo", afirmó.



Con su característica banda tricolor en su cabeza, dijo estar listo para competir y ganar la candidatura presidencial, ya que "voy muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos".



Dijo que ahora, tenemos un gobierno fracasado que quitó las estancias infantiles, el Seguro Popular, "mató a 800 mil personas por el Covid y la inseguridad está cabrona en todo el país, matando a miles y miles de personas mensualmente".



"Juanito" afirmó que será el abanderado del PRI, PAN y PRD para ir contra la "mafia de Morena, la mafia del circo de Palacio Nacional".



Señaló que si no gana la contienda se sumará a quien resulte candidato o candidata de la oposición. "Reconoceré mi triunfo y reconoceré mi derrota también. Si yo llegara a perder me sumaré con el compañero o con la compañera que gane", ofreció.



Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo "traicionó" en 2009, cuando primero lo había apoyado para que se postulara a jefe delegacional en Iztapalapa, y cuando ganó lo obligó a renunciar para que quedara en su lugar Clara Brugada.