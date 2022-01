Juez británico decidirá el 17 de febrero extradición de Karime Macías

La Corte de Magistrados de Westminster concluyó este lunes la presentación oral de los alegatos en el caso de extradición a México de la exprimera dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla.

En sus declaraciones finales, tanto el abogado de Macías, Aaron Watkins, como el representante del gobierno mexicano, el británico Mark Summers, reafirmaron sus posturas ante el juez de la alta corte de Londres, Paul Goldspring.

El juez británico marcó en su agenda el 17 de febrero como el día en que decidirá si la antigua esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es enviada o no al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS 16), para enfrentar la justicia mexicana.

Adelantó que presentará por escrito la sentencia en la que hará referencia a los puntos más importantes expuestos por las partes. Pidió un plazo de poco más de cinco semanas para tener tiempo suficiente para analizar toda la información y así presentar una sentencia en la que explicará los elementos que condujeron a la decisión.

La audiencia se celebrará a las 14:00 tiempo de Londres, y la acusada deberá llegar con 30 minutos de antelación.

La quinta audiencia duró unas cinco horas y abrió con la intervención de Watkins, quién insistió en que Macías no fue el "cerebro" detrás de los fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Aseguró que se trata de un caso sin precedentes, resaltó que se reclama su extradición sin presentar evidencias sobre los crímenes económicos que se le adjudican, solo acusaciones basadas en sospechas e investigaciones preliminares.

"¿En dónde están los testigos aportando evidencia directa de conversaciones con Tubilla? ¿En dónde están los correos girando instrucciones? ¿En dónde están los registros de los encuentros demostrando una posible conducta inapropiada? ¿En dónde está la ruta del dinero mostrando fondos del DIF de vuelta a Tubilla? No hay nada de esto", dijo Watkins.

También centró su artillería en tratar de distanciar a Macías de su exmarido Javier Duarte, condenado a 9 años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Señaló que los nombramientos realizados por Duarte en el DIF durante su mandato, de ninguna manera tienen conexión con su clienta. "El tener vínculo con Durante no significa que tenga un vínculo con Tubilla".

Igualmente hizo referencia a lo describió como falta de garantías para Macías de ser enviada al CEFERESO en cumplimiento a la orden de entrega presentada por el gobierno mexicano.

"México tiene problemas muy serios con la tortura", indicó haciendo referencia a los testimonios orales previamente presentados ante el tribunal por Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF veracruzano, y Juan Méndez, quien fuera Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

Al concluir la defensa, Mark Summers arrancó de inmediato, sin darle al juez tiempo de llamar a la pausa. Desgranó uno a uno los tres capítulos usados por la defensa para tratar de persuadir al juez británico.

"Tenía conocimiento y estuvo involucrada (...) la evidencia de fraude establecida, no solo es completa, sino íntegramente convincente", afirmó.

El abogado considerado uno de los mejores del mundo en materia de extradición, puso particular acento en las declaraciones de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF y cuyo testimonio es clave para implicar a Macías.

De acuerdo con la exfuncionaria, por instrucciones de sus superiores, quienes a su vez eran presuntamente subordinados de Macías, siempre se invitaba a las mismas empresas a las licitaciones para la firma de contratos fraudulentos.

Contrario a los argumentos de la defensa, Summers dijo que la autoridad mexicana sí ha seguido la ruta del dinero, la cual ha llevado a identificar 36 empresas fachada y 13 entidades por las que se daba salida al dinero.

"Hay evidencia indirecta igual de convincente de beneficio financiero resultado de este fraude", aseguró resaltando que hay información suficiente de que "la acusada estuvo viviendo por encima de sus posibilidades".

En cuanto al testimonio de Nemi Dib, figura estelar de la defensa para tratar de echar abajo la extradición bajo el riesgo de tortura, señaló que sus dichos están llenos de inconsistencias, mentiras y contradicciones. Para el abogado, la participación de Nemi Dib en el tribunal londinense fue porque "lo asustaron o le pagaron".

En la recta final de su intervención, Summers reiteró que de ser enviada a México, Macías dormirá sin excepción en el CPS 16 y será trasladada a los juzgados en helicóptero a Veracruz.

Dijo que si las garantías de seguridad ofrecidas hasta ahora son insuficientes, el gobierno mexicano está dispuesto a hacer más en conformidad con lo que solicite el juez para garantizar su seguridad y garantías individuales.

Luego de ser ubicada por autoridades veracruzanas y poner a circular una orden de extradición a través de Interpol, Macías recibió el 29 de octubre de 2019 un citatorio para presentarse en la oficina de policía de Westminster. Quedó en libertad para enfrentar el proceso tras pagar 150 mil libras como fianza. Las audiencias comenzaron el pasado 22 de noviembre, después de tres aplazamientos.