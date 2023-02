Juez descarta reabrir investigación de L12 tras petición de imputados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Un juez de Control rechazó la solicitud de los abogados de los imputados por el colapso de la Línea 12, entre ellos el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por lo que no se reabrirá la investigación.

Sin embargo, aún faltan por resolver una serie de recursos legales como amparos, apelaciones, que deben resolverse antes de la etapa intermedia, es decir, aquella en donde se desahogaran todos los medios de prueba de cara a la apertura de un juicio oral.

Antes esto, el penalista Cristopher Estupiñan aseguró que aún está lejos un juicio oral por lo que esto podrá suceder después de las elecciones.

"Con tantos recursos que se están promoviendo por parte de la defensa no vemos a tener la audiencia de juicio oral en este año, sencillamente no lo vamos a tener, probablemente se extienda pasando las elecciones", dijo.

Comentó que la defensa señaló más de 70 amparos por temas de investigación, que incluso ellos solicitaron pero que les fue negado. Teófilo Benítez dijo que el proceso que sigue es la acusación formal de la fiscalía capitalina hacia los imputados, por lo que esperarán la notificación.