Juez frena, por ahora, orden de captura de Enrique Horcasitas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal frenó, por ahora, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro y otras personas.

El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, concedió una suspensión provisional a favor de Horcasitas.

Dicha medida fue otorgada luego de darse a conocer que la audiencia programada para imputar al exfuncionario por el colapso de la Línea 12 del Metro, fue diferida para el 2 de mayo de 2022 debido a la integración de nuevos tomos a la carpeta de investigación.

El juzgador ordenó a Horcasitas Manjarrez exhibir una garantía de 25 mil pesos que deberá cubrir en los próximos cinco días, de lo contrario, la suspensión ya no tendrá efecto y, en caso de existir un mandamiento de captura, las autoridades capitalinas ya no tendrán ningún impedimento para ejecutarlo.

En su acuerdo, el juez precisó que si existe una orden de aprehensión por delitos que merecen prisión preventiva de oficio, el exfuncionario podrá ser detenido pero deberá quedar a disposición del juzgado de amparo mientras el juez de control resuelve lo correspondiente a la secuela del procedimiento penal.

Asimismo, si existe una orden de captura, el juez de amparo ordenó a Horcasitas ponerse a disposición de la autoridad que la hubiera emitido, si no lo hace aún si exhibe la garantía, perderá la suspensión provisional que le fue concedida.

En la audiencia de mayo próximo la Fiscalía capitalina intentará imputar a Horcasitas y otros exservidores públicos los delitos de homicidio culposo de 26 personas, lesiones culposas contra 98 personas y daños a la propiedad culposos.