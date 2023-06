Juez le concede a Edgar Tungüí seguir proceso en libertad

A-AA+

Debido a la resolución de un amparo a nivel federal que ordenó el cambio de medida cautelar a Edgar Tungüí, excomisionado para la Reconstrucción, detenido y acusado por desvío de recursos, un tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Norte determinó que siga en proceso, pero en libertad.

Fuentes judiciales revelaron que en junio del año pasado se dictó el auto de apertura a juicio oral, pero se ha ido aplazando, por lo que este jueves, en medio de una jornada procesal, se les notificó el resultado del amparo.

Precisaron que se prevé que el 27 de este mes se lleve otra jornada procesal como parte del juicio oral.

Al tramitar un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el juzgador federal razonó a favor del exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno capitalino, por lo que determinó su inmediata liberación. Esto fue notificado en audiencia el miércoles como parte del juicio en su contra.

Edgar Tungüí dejó el Reclusorio Norte, en donde estuvo preso desde 2021, cuando fue extraditado desde Madrid, España, donde fue detenido.

El juzgador federal determinó que debía modificarse la medida cautelar como parte de la carpeta judicial TE009/0173/2022.

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, confirmó la liberación, pero aseveró que continuará su proceso, pues no se le ha absuelto del delito: "Interpuso un amparo, se lo concedieron para cambiar la medida cautelar; el proceso penal sigue, pero ya no es la misma medida".

De acuerdo con las indagatorias, en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B2 C/D/036 88/08-2019, el modus operandi para desviar los recursos consistió en la aprobación de proyectos para la reconstrucción del edificio Aluminio 166, en la colonia Popular Rastro, Venustiano Carranza, pero los trabajos no fueron ejecutados.

Tungüi fue de los exfuncionarios de la pasada administración que la Fiscalía local implicó en una red de corrupción.

El Dato

27 de junio se prevé otra jornada procesal como parte del juicio oral.