Juez niega a Javier Duarte suspensión contra orden de aprehensión

Un juez federal dejó sin efectos la suspensión con la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mantenía paralizado el proceso en su contra por el delito de desaparición forzada, sin embargo, la Fiscalía veracruzana aún no puede formular su imputación.

Este viernes el juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Javier Duarte en la demanda en la que solicitó dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra por desaparición forzada.

Aunque las autoridades capitalinas ejecutaron la orden de aprehensión desde el pasado 6 de diciembre, en el amparo el juez concedió la suspensión provisional con la que no era posible presentar al exgobernador a audiencia inicial.

La nueva determinación del juez Sexto de Distrito deja subsistente la orden de aprehensión.

Sin embargo, la defensa de Duarte promovió otro amparo ante el juez Segundo de Distrito quien concedió la suspensión provisional, medida que permanecerá vigente al menos hasta el próximo 4 de enero, por lo que las autoridades todavía no pueden presentarlo ante el juez de control que corresponda para que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz formule su imputación en audiencia inicial.

En este caso, Duarte le espera enfrentar un proceso por la desaparición forzada de David Lara, detenido junto con otras personas en el año 2013 por policías del estado de Veracruz y cuyos restos fueron hallados en una barranca conocida como La Aurora.

A Duarte se le señala por ordenar encubrir el número total de víctimas encontradas en dicho terreno, lo que entorpeció las investigaciones de las desapariciones.