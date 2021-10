Juez niega suspensión de captura a exdirector de Planeación de Conacyt

El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le negó este jueves a Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la suspensión definitiva de captura con la que buscaba evitar ser detenido.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ningún impedimento para detener al exfuncionario.

La resolución, explicó, se debió a que la FGR le informó que hasta el momento no ha solicitado, por una tercera ocasión, ninguna orden de aprehensión en contra de Pando Cerón como parte de las investigaciones que realiza del supuesto desvío de 244 millones de pesos del Conacyt, en contra del exfuncionario y otras 30 personas.

"Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rafael Pando Cerón contra el fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República -en su denominación correcta? y otras autoridades, a quienes atribuyó la orden de presentación, localización, detención, aprehensión o cualquier otro acto privativo de la libertad, así como su ejecución, por los motivos expuestos en esta determinación", resolvió el juzgador.

La semana pasada el Pando Cerón fue citado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para darle a conocer la carpeta de investigación contra él y los otros 30 exfuncionarios y científicos implicados en el caso.

Sin embargo, no pudo comparecer porque la persona encargada del caso presentó síntomas similares al Covid por lo que le reprogramaron sus diligencias.

No obstante, por un error en el citatorio, el exfuncionario no pudo ser notificado de la nueva fecha para su comparecencia.