Juez ordena a Fiscalía-CDMX suspender difusión del caso Von Roehrich

A-AA+

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por la morenista Ernestina Godoy Ramos, está impedida para publicar y difundir información con datos personales del panista Christian Von Roehrich, preso por el caso del "Cártel Inmobiliario".

Así lo determinó un juez federal con residencia en la capital del país, al conceder una suspensión provisional en el juicio de amparo que el exdelegado en la ahora alcaldía Benito Juárez tramitó para evitar que se continúe con la publicación y difusión de información, en la que se le exhibe como responsable de los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones ante la opinión pública, derivadas de la carpeta de investigación en su contra.

"CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, respecto del acto reclamado consistente en la elaboración, publicación y difusión de declaraciones por las plataformas de veinticinco de abril y dos de mayo actual, respectivamente, en que se exhibe al quejoso como responsable de diversos ilícitos ante la opinión pública, derivado de la carpeta de investigación , para el efecto de que no se continúe con publicación alguna que contenga los datos personales del quejoso derivado de la carpeta de investigación citada".

Von Roehrich impugnó de manera concreta los mensajes a medios de comunicación el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, ofreció el 24 de abril y el 2 de mayo, en los que acusó presuntos actos de corrupción inmobiliaria del exdelegado y exdiputado local panista en la alcaldía Benito Juárez.

El panista aseguró que en dichos mensajes fue exhibido ante la opinión pública como responsable de diversos ilícitos.

Ante ello, un secretario en funciones de juez del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal, concedió a Von Roehrich la suspensión provisional para el efecto de que no se continúe con publicación alguna que contenga los datos personales del quejoso.

El juzgador dio un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rinda su informe previo y en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 120 días de Unidades de Medida y Actualización.

"Requiérase a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, para tal efecto envíese copia simple de la demanda de garantías así como escrito de ampliación de demanda, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir informe previo o de hacerlo extemporáneamente, se les impondrá multa de ciento veinte días de unidades de medida y actualización".