Juez ordena detener a exlíder del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez y dos de sus colaboradores por trata

Un Juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra del exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra la Diputada local por el mismo partido, Sandra Esther Vaca Cortés, y contra el exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.

La información fue revelada por la revista Proceso y el medio digital Aristegui Noticias, en donde se señaló que un Juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, especializado en el sistema inquisitorio, también incluyó en las órdenes de arresto a dos exempleadas del partido tricolor, identificadas como Claudia Priscila y Adriana, quienes presuntamente eran reclutadoras de la red de prostitución que operaba al servicio de Gutiérrez de la Torre.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exlíder partidista y de las otras cuatro personas involucradas, por lo que desde ayer por la tarde fueron notificados de esta acción, según detalló Aristegui Noticias.

Cabe resaltar que estas órdenes de detención surgen siete años después de que se revelara la presunta red de trata de personas.

FISCALÍA DE LA CDMX REABRE EL CASO

El pasado 11 de septiembre, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), informó que el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sería reabierto, con el fin de perfeccionar la investigación en torno al exdirigente del Partido de la Revolución Institución (PRI) en la capital del país.

"El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado; ampliaremos las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie", dijo la funcionaria capitalina en un mensaje a medios.

Godoy Ramos señaló que la determinación se tomó luego de que se hallaran que las indagatorias fueran insuficientes.

En este sentido, especificó que halló que se generaron actos que incomodaron a cada uno de los testigos, por lo que éstos no aportaron todos los elementos necesarios para la investigación.

A la par, se halló que la Policía de Investigación (PDI) no realizó una investigación completa de la red de vínculos que el llamado "Rey de la Basura" gestó; así como falta de diligencias periciales que valoraran las pruebas presentadas.

Por ello, la funcionaria señaló que se tomó la decisión de reabrir el caso y ampliar la investigación en torno a la supuesta participación de Gutiérrez de la Torre en una red de trata de personas.

"He determinado ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con objetividad, transparencia y exhaustividad", aseveró Godoy Ramos.

Fue el 9 de julio de 2015 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que no existían pruebas que vincularan al exlíder capitalino del PRI con una red de prostitución en las instalaciones del partido.

El 2 de abril de 2014 MVS Noticias dio a conocer una investigación que señalaba que Cuauhtémoc Gutiérrez, exdirigente del PRI en el Distrito Federal, operaba una red de prostitución desde su oficina y la pagaba con la nómina de ese instituto político.

El noticiero hizo públicos los testimonios de empleadas del PRI que detallaban la vida sexual del exlíder priista en el Distrito Federal.

Una reportera de MVS se infiltró en las instalaciones del partido luego de leer un anuncio en el diario El Universal, llamó al número señalado para recibir informes y se le comunicó que el trabajo era para scort en un partido político. Se solicitaba que llevara un cambio de vestido y tacones, podía llegar vestidas de mezclilla, pero podría cambiarse de ropa en el lugar.

Gutiérrez de la Torre calificó las acusaciones como "un escarnio mediático" y mencionó "si vamos a inventar cosas, eso es lo que no va".

La investigación, hecha por el equipo de Carmen Aristegui, evidenció que el dinero salía de la Secretaría de Finanzas a cargo de Roberto Zamorano Pineda, un incondicional del líder. Cerca de 11 mil pesos mensuales por nutrir las fantasías sexuales de quien representa, en la capital del país, al partido del entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Para atrapar a las jóvenes, publican anuncios en internet en los cuales ofrecen trabajo en una oficina gubernamental. El PRI no gobierna la Ciudad de México desde 1997 pero regresó la residencia oficial de Los Pinos desde diciembre del 2012", señalaba el medio en su portal de Internet.

Ante estas acusaciones el 12 de junio de 2014 Gutiérrez de la Torre renunció a su cargo como presidente del PRI en el DF y su lugar fue ocupado por Israel Betanzos.

ARISTEGUI DEFIENDE LA INVESTIGACIÓN

El pasado 30 de septiembre, a sólo unos días de que se diera a conocer que se le daría reapertura al caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, la periodista Carmen Aristegui criticó los dichos de Ciro Gómez Leyva, quien aseguró que las investigaciones que la periodista hizo sobre el exfuncionario priista sólo son fake news.

En su programa de radio, Aristegui sostuvo que todos los elementos de los reportajes presentados como parte del caso del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están sustentados, y por ello fue que la administración pasada emprendió un proceso legal en contra de Gutiérrez de la Torre.

Señaló que hay elementos muy contundentes sobre la supuesta participación de Gutiérrez de la Torre en una red de trata de personas, que tendrán que ser revisadas y corroboradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ahora que se ha reabierto el caso.

"Es un periodista que se ha hundido. Se ha hundido en el fango y no quiere salir, sino que quiere seguirse hundiendo en este fango y no sabemos porqué razones. Ha dicho que esta investigación es una fake news. Miente, miente y miente, por los cuatro costados", añadió.

Aristegui expuso que las indagatorias que ella y su equipo realizaron en su momento cobran mayor validez luego de que por ella se emprendiera una investigación judicial en contra del expriista y luego su procesamiento.

"Desde aquí sostenemos absolutamente cada una de las palabras, cada uno de los audios, cada uno de los documentos, cada una de las fotografías, cada uno de los elementos que conforman esta investigación especial que se publicó en MVS Noticias, hace ya algunos años, y que derivó en una investigación formal y en el procesamiento de Gutiérrez de la Torre", expresó.

Recalcó que al ser una investigación realmente sustentada y verídica, fue que las autoridades profundizaron el caso. Sin embargo, los recursos que utilizó Cuauhtémoc Gutiérrez fueron los que dejaron que el caso se detuviera. A pesar de ello, la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó hace unos días que asunto se retomará.

"Así que el que no quiera creer la historia Gutiérrez de la Torre que no la crea, pero la investigación periodística está verdaderamente amarrada por los cuatro costados. El trabajo de varios colegas periodistas en estas investigaciones especiales en las que pudimos desarrollar asuntos muy relevantes. No solamente la ´Casa Blanca´ de Enrique Peña Nieto, sino otros casos importantes. Uno de ellos es éste, el caso Gutiérrez de la Torre, y pues esta mañana, ¿dónde más?, fue a exponer lo que fue a exponer en la radio mexicana. Y el papel del periodista que lo convoca y que le permite exponer sus argumentos, pues miente al decir que la investigación del caso es fake news", recalcó.

La periodista detalló en un segundo fragmento del programa que lo dicho por Gómez Leyva es insostenible y que el periodista no debería hablas sobre temas que desconoce.

"Me parece increíble, increíble, que quien ya se hundió en el fango, se siga hundiendo aún más afirmando cosas que no puede sostener y eso es algo que quedará en la biografía de cada quien. En la biografía periodística de cada quien y que cada quien se haga responsable de sus hechos y de sus conductas en relación a la verdad", expresó.

Nuevamente sostuvo la investigación que se hizo en torno a una red de prostitución supuestamente financiada con dinero público, y especificó, con dinero del PRI.