Juez prohíbe difundir imagen de analista en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL). - Un juez de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó este lunes una suspensión definitiva al analista Max Kaiser para que la lectora de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera, Elizabeth García Vilchis, no difunda su imagen ni realice pronunciamientos.

Con esta suspensión definitiva, a instancias del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), García Vilchis no puede realizar "pronunciamientos discriminatorios, estigmatizantes, injustificados, ofensivos y excesivos en su labor de comunicador, dado el impacto que puede tener en detrimento de su persona y su integridad tanto física como mental por parte de terceros".

"NO busco callar a NADIE, sólo quiero que el PODER JUDICIAL diga, oficialmente, que la INFAME mañanera VIOLA DERECHOS HUMANOS", expresó Kaiser a través de redes sociales.

El CNLE refirió que en caso de hacer mención de Max Kaiser en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, García Vilchis deberá apegarse al artículo 6 del Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal.

"Además, la suspensión también fue otorgada para que la Directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia elimine de la plataforma YouTube, así como de cualquier otro medio social de divulgación los videos donde se realizan los comentarios en contra del comunicador, a efecto de protegerlo ante las consecuencias de la difusión continua e ininterrumpida de dichos videos", se precisó.

Esta determinación se da tras la suspensión provisional otorgada a Kaiser el pasado 3 de julio, en la que el Juez de Distrito consideró que "no por ser una persona pública, se puede difundir información que no sea veraz, objetiva e imparcial desde el púlpito del Estado y que la Directora de Redes ha utilizado el aparato estatal de forma sistemática y organizada para emitir opiniones estigmatizantes sobre el comunicador".

"La suspensión otorgada no implica silenciar a la Directora de Redes, sino que se está contemplando que la sección 'Quién es quién en las mentiras' se ajuste a los estándares de derechos humanos y respete las libertades de expresión, prensa y pensamiento", mencionó el CNLE.