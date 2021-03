Juez que frenó reforma eléctrica emitió sentencias a favor de AMLO

El juez Juan Pablo Gómez Fierro no sólo ha resuelto asuntos en contra de la presente administración sino que ha emitido sentencias a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el año 2018 el juez Gómez Fierro era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, donde negó un amparo a un ciudadano que intentaba evitar la realización de la consulta para la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

La consulta fue realizada cuando López Obrador todavía era presidente electo y resultó con el voto mayoritario a favor de cancelar el aeropuerto.

Al año siguiente también negó amparar a una persona que buscaba obligar al presidente López Obrador a tener un servicio de escoltas para garantizar su seguridad física, luego de que este decidiera eliminar el Estado Mayor Presidencial.

EL UNIVERSAL informó que en 2019 también concedió una suspensión provisional para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no pudiera acceder a la información de movimientos bancarios de Juan Collado, actualmente acusado de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

A pesar de ello, el juez Gómez Fierro rechazó inicialmente conocer de ese asunto, sin embargo, un tribunal Colegiado ordenó a su juzgado continuar con la tramitación del amparo.

Actualmente ese caso está suspendido debido a que existe un recurso de queja pendiente de resolver, y el juez Gómez Fierro ya no podrá resolverlo.

Desde el 2020 Juan Pablo Gómez Fierro se desempeña como titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

En dicho órgano jurisdiccional ha conocido de los amparos tramitados contra la política energética de la presente administración, en los que ha concedido diversas suspensiones.

Recientemente recibió los amparos contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, y al conceder las suspensiones ordenó que esta modificación no entrara en vigor, por el momento.

En su acuerdo, el juez precisó que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa.

"A pesar de que se solicitó solamente por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar", señaló.

El juez recordó que en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones sobre la política energética del gobierno federal, ha concedido la suspensión para los mismos efectos.

Añadió que con esto no se deja insubsistente la reforma energética de esta administración sino que únicamente se postergan sus efectos para conservar la materia del juicio.

Ante ello, el presidente López Obrador ha solicitado al ministro Arturo Zaldívar, quien encabeza el Poder Judicial de la Federación (PJF) que inicie una investigación sobre el actuar del juez Gómez Fierro.

En respuesta, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del Ejecutivo federal sobre el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro en los amparos contra la reforma eléctrica, será remitida al área correspondiente del Consejo.

"Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen", señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Zaldívar aprovechó para recordar al presidente López que los jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia y que el CJF tiene entre sus funciones la de velar que puedan hacerlo con libertad y que al mismo tiempo se conduzcan con apego a la ley.