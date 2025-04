Juzgado suspende orden de captura contra Silvano Aureoles

Un secretario en funciones de juez le concedió suspensión provisional a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, contra la orden de aprehensión que se dictó en su contra por los probables delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro en esa entidad.

También de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, el exmandatario deberá otorgar, dentro del término de cinco días hábiles, garantía por la cantidad de 52 mil pesos para que la suspensión se mantenga vigente.

"Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva", refiere el acuerdo.

Detalla que se concede la medida sin que haya lugar a imponerle las obligaciones relativas a constituir garantía para que surta efectos la misma y a comparecer ante la autoridad que le requiere, ni ninguna otra medida de aseguramiento, habida cuenta que el arresto como medio de apremio que puede imponer la autoridad competente, para hacer cumplir sus determinaciones, no tiene igual naturaleza que una orden de detención o de aprehensión, girada respectivamente por un agente del Ministerio Público o por un Juez, en investigación de un delito y del delincuente.

El acuerdo indica que los supuestos en los que no surte efecto la suspensión: cuando se le pretenda privar de la libertad por actos posteriores a la concesión de esta medida, si se le sorprende en flagrante delito.

"La suspensión provisional que se concede únicamente surte sus efectos por cuanto hace a las autoridades aquí señaladas como responsables. Inexistencia de autoridades En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones procesales, resolviéndose el incidente conforme a tal circunstancia", remarca.

En marzo una jueza vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del exgobernador, señalados por ocasionar un daño de 3 mil 400 millones de pesos por adquirir cuarteles de la Guardia Civil a sobreprecio.