Jueza cancela trámite del amparo presentado por Alonso Ancira en contra de su aprehensión

Una Jueza federal canceló el trámite de un amparo presentado por Alonso Ancira en contra de su orden de aprehensión por el caso Agronitrogenados.

Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, dictó el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), de acuerdo con los registros judiciales.

Ante dicha situación, la Juez no se pronunciará con respecto a si concede o no el amparo, debido a que la orden de aprehensión ya no se encuentra vigente. Dicha suspensión se dio luego de que Ancira fuera detenido y puesto a disposición del juez y procesado por lavado de dinero.

Ortega Tlapa acordó el sobreseimiento de dicho recurso porque el pasado jueves el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte le notificó que dos días antes un Juez de control había vinculado a proceso al empresario, es decir, ya no era un acto vigente la aprehensión.

El pasado 15 de febrero, un Juez federal negó la petición que Ancira hizo para seguir con su proceso judicial por lavado de dinero desde su domicilio.

También detuvo temporalmente cualquier posible orden de confiscación o apropiación violenta de bienes contra el dueño de dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien se encuentra en el Reclusorio Norte.

El 10 de febrero, un Juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero por el caso de la planta de Agronitrogenados.