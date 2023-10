Jueza determina que agresor de "Scooby" podrá quedar en libertad

El agresor de "Scooby", el perro al que arrojó a un cazo de aceite hirviendo, podrá quedar en libertad condicional y utilizar un brazalete electrónico, determinó esta tarde una jueza del Poder Judicial del Estado de México.

La impartidora de justicia le impuso una pena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión a Sergio "N" por el hecho delictuoso de Maltrato Animal; al tratarse de un delito no grave, se concede el beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo (brazalete).

En la audiencia de Individualización de las sanciones y reparación del daño, la juzgadora determinó el pago de 28 mil 217 pesos, a favor del Fondo para la Protección de los Animales del Estado de México.

Hasta que se cumpla la reparación del daño y se cuente con disponibilidad de brazalete, Sergio "N" continuará en el centro de reinserción social.

Sergio "N" es acusado por este ilícito, en agravio del trato digno de los animales y respeto por su vida e integridad física; conducta prevista y sancionada en el Artículo 235 Ter del Código Penal del Estado de México.

El 28 de mayo pasado, Sergio "N" llegó a la carnicería y tocinería "El Chuky" ubicada en Tecámac, donde al parecer amenazó al propietario del local con un cuchillo y posteriormente con arma de fuego.

Al salir del establecimiento levantó a un canino negro con beige, lo aventó a un cazo con manteca hirviendo y se dio a la fuga.

El perro fue atendido por la asociación "Peludos desamparados" en una veterinaria donde murió.

En lo que va del año, el PJEdomex ha atendido 18 casos relacionados con maltrato animal.

Scooby murió por una presunta extorsión a dueños de carnicería

Un hombre presuntamente en estado de ebriedad entró a un establecimiento de venta de carnes para amenazar y extorsionar a los dueños en el Estado de México, y al salir del lugar arrojó a un perro al cazo de aceite hirviendo, el animal perdió la vida.

El hecho causó indignación en redes sociales por el maltrato animal cometido por el hombre que amenazó al dueño de la carnicería, por lo que exigieron a las autoridades del Estado de México, su pronta detención.

Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en la colonia San Pablo Tecamachalco en el municipio de Tecámac, Estado de México, cuando un hombre que conducía un vehículo Volkswagen, tipo Pointer, color blanco, entró a amenazar una carnicería para que cerraran el lugar.

Apelarán sentencia

La asociación protectora de animales Peludos Desamparados anunció que interpondrá una apelación contra la sentencia de cinco años, siete meses y 15 días que dictaminó una jueza del Poder Judicial del Estado de México en contra de Sergio Morales Buendía, el expolicía de la Ciudad de México que en mayo pasado arrojó a un perro a un cazo con aceite que hervía, lo que le causó la muerte después de varias horas de agonía.

Durante la audiencia que se llevó a cabo ayer en una de las salas de los Juzgados de Control y Juicios Orales del penal "Sergio García Ramírez" de Ecatepec, conocido de manera popular como Chiconautla, la impartidora de justicia le impuso esa pena por el hecho delictuoso de maltrato animal; al tratarse de un delito no grave, le concedió el beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo (brazalete).

La determinación de la impartidora de justicia fue criticada por la agrupación Peludos Desamparados, la cual se hizo cargo de "Scooby" después de que fue sacado mal herido del cazo hirviente y trasladado a un predio de San Pablo Tecalco, perteneciente al municipio mexiquense de Tecámac.

"Sí se va a interponer una apelación a la resolución en cuanto a la liberación de Sergio, estamos en desacuerdo como ya lo publicamos en nuestra página, estamos en total desacuerdo porque le dieron el beneficio de que pueda llevar su sentencia en libertad a pesar de que fueron cinco años, siete meses y 15 días, con el brazalete y el geolocalizador", dijo Jackeline Baca, presidenta de la protectora de animales.

"Nosotros queríamos que purgará la sentencia privado de la libertad. Se desestimaron muchas pruebas, entre ellas la del médico en sicología en criminalística que menciona el perito que Sergio es un peligro para la sociedad, que es un hombre altamente violento que no controla sus emociones, es impulsivo y tiende a actuar con agresividad al no controlar su ira", contó.

En la audiencia de Individualización de las sanciones y reparación del daño, la jueza determinó el pago de 28 mil 217 pesos, a favor del Fondo para la Protección de los Animales del Estado de México.

Hasta que se cumpla la reparación del daño y se cuente con disponibilidad de brazalete, Sergio continuará en el centro de reinserción social.

Con el beneficio otorgado por la jueza mexiquense para que pueda salir de prisión el agresor de "Benito", nombre que le pusieron los miembros de la asociación porque los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez de la comunidad tecamaquense, se pone en riesgo no sólo al dueño de la carnicería con el que tuvo el conflicto Sergio, sino a la dueña del perro, los activistas que denunciaron y la sociedad en general por la agresividad del hombre, advirtió.

Peludos en Desamparo solicitó al Congreso del Estado de México que se reforme de nueva cuenta el Código Penal para que se castigue con más severidad a los infractores de animales, pues aún se considera como delito no grave ese tipo de maltrato que le infringen a los seres vivos, pues en la mayoría de los casos pierden la vida debido a la gravedad de las lesiones que les propinan.