Jufed llama a tener mirada crítica ante elección judicial

Ante las elecciones del Poder Judicial a efectuarse este domingo 1 de junio, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) llamaron a la ciudadanía a mantener una mirada crítica.

Esto frente a la narrativa del oficialismo sobre una supuesta democratización del Poder Judicial, denominada elección judicial, que representa según la Jufed, una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un Poder Judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno y su mayoría en el Congreso.

La Jufed sostuvo que se miente a la población cuando se dice que la presidenta de la República renunciará a designar ministros, porque la designación siempre ha recaído en los ciudadanos a través de sus representantes: los senadores de la República.

"Agradecemos profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad académica, y a las ciudadanas y ciudadanos que, en el ejercicio pleno de sus derechos, se manifestarán el día de la ominosa elección en defensa del Poder Judicial y del futuro de la justicia en México.

"Esa presencia es un acto de valentía cívica y un testimonio de que el país no se rinde ante el autoritarismo y que así lo escuchen las naciones hermanas", subrayó el organismo.

La Jufed remarcó que estará presente, como lo ha estado siempre, en esta y otras manifestaciones pacíficas que tendrán lugar en las sedes judiciales de todo el país.

Aseveró que defender la justicia es defender a México y que el primero de junio será una simulación, porque ningún juzgador puede reunirse en asambleas con el pueblo, porque estará cometiendo un delito sancionado por la ley.

"En realidad ese día se elegirá entre democracia y sometimiento... La Jufed continuará ejerciendo su responsabilidad histórica y constitucional por todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para salvaguardar la independencia judicial. No renunciaremos a nuestra vocación ni a nuestro deber de defender el orden constitucional", precisó.

El organismo señaló que ciudadanas y ciudadanos, no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por personas preseleccionadas como lo demuestran los ya denunciados acordeones y apoyadas por Morena, el gobierno y el crimen organizado, como lo ha reconocido el Senado, la Presidenta, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

"Eso se llama defraudar la voluntad popular; cometer fraude a los principios democráticos que nos han unido como Nación, mentir para instaurar un régimen sin contrapesos, como ha sido el caso de la desaparición de los organismos autónomos", detalló la Jufed en un posicionamiento.

Destacó que se pone en riesgo los derechos humanos de las personas, de las minorías, de los grupos vulnerables y la independencia para resolver con justicia y equilibrio los actos y abusos cometidos, también, contra los agentes productivos nacionales e internacionales que participan en el crecimiento económico del país.

La Asociación enfatizó que el Estado de Derecho será una ficción y que nunca aceptaron ser parte de una reforma que tiene por objeto destruir el equilibrio de poderes socavando la integridad de la democracia mexicana.

"Siempre estuvo en la mente del expresidente López Obrador la intención de someter con el pie a los juzgadores que tuvieran el valor de hacer prevalecer el derecho por encima del poder.

"Esa pretensión autoritaria, impropia de un régimen democrático, es algo que ni el propio Juárez, defensor de las instituciones y del Estado laico, hubiera tolerado", refirió el organismo.

Indicó que la actual titular del Ejecutivo, en lugar de asumirse autónoma, decidió pagar la lealtad al anterior gobierno y su arribo al poder, en lugar de hacer de México un país más democrático y pisó más fuerte a quienes defienden la ley y la Constitución.