Julen Rementeria responsabiliza a AMLO de amenazas a Lilly Téllez

La bancada del PAN en el Senado de la República responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la seguridad y de las amenazas en redes sociales contra la senadora Lilly Téllez.

En el marco de la sesión ordinaria y un debate respecto a este tema y la declinación del titular del Ejecutivo Federal a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el coordinador del PAN, Julen Rementeria apuntó: "Queremos hacerlo responsable a él de la seguridad de Lily Téllez, hay amenazas y no son menores".

"Todo este cumulo de seguidores que rayan en el fanatismo que pueden afectar a ella y su familia. Basta de polarizar al país", dijo desde su escaño.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que quien ha rebajado el debate en el país ha sido el propio Presidente de la República con sus frases simplonas, con la estigmatización y descalificación diaria que hace en las mañaneras.

"Todos queremos a un presidente que no divida o estigmatice. Hoy el PAN dando un mensaje claro, responsabilizamos al presidente López Obrador por la seguridad de Lily Téllez y su familia, él ha generado esta violencia, las amenazas en las redes sociales", indicó en tribuna.

Recordó que los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto asistieron a la ceremonia de la Belisario Domínguez a pesar de las críticas, ofensas y manifestaciones de quienes hoy conforman el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, dijo que no está a discusión si quiere o no venir al Senado, si desdeña a esta instancia, a la mayoría en Morena, a los que les van a entregar este reconocimiento. "Si le tiene miedo a una pancarta o a una manifestación que pena, sobre todo de quien tomó pozos petroleros o cerro la avenida Reforma".