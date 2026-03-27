Julián LeBarón denuncia amenazas
Chihuahua, Chih.- Por medio de sus redes sociales, el activista Julián LeBarón, denunció una serie de amenazas en contra de él y de su familia.
En una captura de pantalla se observa cómo le piden a un integrante de la familia LeBarón la salida de la zona de Alamillo y de Gómez Farías, además de pedir también, Julián LeBarón baje sus aspiraciones para ser candidato a gobernador de Chihuahua.
"En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro. Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada", expresó en su cuenta de X el activista del estado de Chihuahua.
Según señaló, no se trata de un hecho aislado, sino del reflejo de lo que viven miles de familias en Chihuahua todos los días.
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"Miedo, silencio y un sistema que no protege. Aquí el mensaje es claro: quieren que nos callemos y que no incomodemos. Pero se equivocan. No me voy a bajar. No me voy a rajar. Porque esto ya no se trata solo de mí, ni de mi familia. Se trata de todos los chihuahuenses que han sido amenazados, extorsionados o silenciados, y que han tenido que aprender a vivir con miedo. No es normal. No es aceptable Y no podemos seguir permitiéndolo", afirmó.
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