Ciudad de México.- "En México llueve sangre", gritaron cerca de 500 mujeres al tiempo que exigieron justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja el 9 de febrero, y la demanda de que no se filtren imágenes de los casos.

Este Día del Amor y la Amistad estuvo marcado por las manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México y al interior de la República.

Muy temprano inició con protestas en Palacio Nacional. Ahí mujeres con el rostro cubierto comenzaron a gritar consignas y con aerosoles pintaron los muros y la puerta principal, conocida como la Puerta Mariana, con el mensaje: "México feminicida", "¡fuimos todas!", "¡fuera prensa amarillista!", "justicia para Ingrid".

En la "antimonumenta" de avenida Juárez, otro grupo reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que sólo mencione al feminismo para pedir que no se opaque la rifa del avión presidencial. Se retiraron del lugar, pero más tarde regresarían.

Con el Palacio de Bellas Artes blindado por vallas que colocó la policía capitalina, cientos de mujeres colocaron una cruz rosa en la avenida, carteles, fotos de Ingrid y de otras víctimas, después, entre las consignas "ni una más, ni una asesinada más" y "no me cuidan los policías, me cuidan mis amigas", partieron hacia el Caballito, en donde las esperaba otro contingente.

Ya sobre Reforma, las feministas pasaron lista de mujeres que murieron a manos de sus parejas. De ahí visitaron, como ya lo habían hecho al mediodía, un medio de comunicación para reclamar la publicación del cadáver de Ingrid.

Rompieron vidrios de camiones y automóviles estacionados. "¡Traidoras, encubridoras, no estamos aquí por Ingrid, sino por todas! ¡Vendidas!, ¿cuánto te pagan por proteger edificios y violadores?", se escuchó a las manifestantes luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rociaron bombas de humo.

Empezó a llover y para no ser encapsuladas por la policía, las manifestantes decidieron marchar y concluir su manifestación en el Ángel de la Independencia.

En el Ángel de la Independencia el contingente se organizó para tomar una fotografía grupal y disolver la marcha, pero al acusar que las policías se burlaban de ellas, iniciaron varios conatos de pelea que los grupos de seguridad terminaron con gas pimienta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que el grupo Atenea sólo porta el equipo de protección personal, que no incluye gases, y rechazó la filtración de elementos a la marcha como acusaron algunas jóvenes.

También hubo movilizaciones en Gustavo A. Madero para exigir justicia en el caso de Ingrid.