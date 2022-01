Justifica Córdova reuniones con PAN y PRD

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, defendió sus participaciones en las plenarias parlamentarias del PAN y del PRD, luego de ser criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Al participar en la plenaria de la bancada del PRD en San Lázaro, Córdova afirmó que reunirse con partidos y sus dirigencias no sólo es un derecho, sino un deber y parte de la democracia.

Resaltó que en el pasado el presidente del máximo órgano electoral se ha reunido con las dirigencias de los partidos.

Cuestionó el porqué ha generado sorpresa que la dirigencia electoral tenga no solamente reuniones institucionales, también que se encuentre con militantes, funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas.

"Me extraña que eso sea noticia, noticia sería que el presidente del Instituto Nacional Electoral se rehúsa a reunirse con los partidos y no acude a las invitaciones que se le han hecho a las plenarias, en las que se discute, en el Poder Legislativo, los destinos de la nación", expresó.

Destacó que siempre que un presidente del INE ha sido invitado a una plenaria, una reunión con las fracciones políticas o con partidos, siempre ha asistido.

"Se llama democracia, no sólo es un derecho, sino un deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas". El consejero presidente del INE relató que desde hace algunos periodos legislativos ha sido invitado a participar en reuniones plenarias. En el caso del PRD, expuso, ha sido recurrente la participación; se ha encontrado con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PT.

"Me reuní con la bancada de Morena (...) con Morena no, primero me invitaron y luego me desinvitaron", señaló.

"Malo sería que la autoridad electoral no dialogará respetuosa y permanentemente con todas las fuerzas políticas. Así ha venido ocurriendo desde que el IFE obtuvo su autonomía en 1996, la presencia de presidentes o de consejeros del instituto en las reuniones plenarias de las distintas fracciones parlamentarias es una práctica recurrente que no debe de extrañar", aseveró.

Por la mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el consejero presidente del INE participará en la reunión plenaria de los diputados del PAN, pues afirmó que debe ser una autoridad imparcial y por ello debe cuidar la forma, ya que ésta es de fondo.

"Imagínense, el director, coordinador, presidente del INE, encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo; pero no, no se dan cuenta o no les importa", mencionó.

Al exhibir una fotografía de Córdova Vianello con los diputados del PAN, López Obrador aseguró que este acto ayuda a terminar con la, afirmó, simulación del consejero presidente.

De gira por Oaxaca, el dirigente de Morena, Mario Delgado, criticó la asistencia de Córdova a las plenarias del PAN y del PRD.

"Tenemos que reconocer que se está sincerando, se está quitando la máscara. Fue a rendirle cuentas a sus jefes y a pedirles que eviten que haya medidas de austeridad. Todos los días [los consejeros] salen con su amparo bajo el brazo, algunos de ellos, para ganar más que el Presidente, porque no les gusta la austeridad, vienen de los privilegios, de los abusos, excesos.

"Han traicionado la función constitucional de ser árbitros imparciales y procurar la democracia en México, pero estamos luchando contra ello", señaló Delgado.

Por su parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, a través de su cuenta de Twitter, calificó como pésimo el actuar de Lorenzo Córdova al estar en una reunión con los legisladores del PAN.