Juzgado en Línea de Violencia Familiar otorga mil 883 protecciones

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- En el primer año de operación, el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha otorgado mil 883 medidas de protección, salvaguardando la integridad física de las víctimas, informó Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Esto en la firma de convenios de coordinación del Poder Judicial del Estado de México con los ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, dos de los 11 municipios mexiquenses con Alerta de Género, para hacer efectivas las medidas de protección y con ello atender, prevenir y erradicar la violencia familiar, indicó Sodi Cuellar.

Hasta el momento el PJEM ha firmado convenios de coordinación con ocho de los 11 ayuntamientos que tienen Alerta de Género por Feminicidio en el Estado de México, Chalco, valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán y Naucalpan.

El 22 y 23 de noviembre el PJEM firmará convenios de coordinación con los ayuntamientos de Toluca, Tlalnepantla y Tultitlán a fin de que policías y autoridades locales hagan efectivas las medidas de protección para mujeres y menores en riesgo de violencia, informaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

En Cuautitlán Izcalli, el convenio fue signado por el presidente del del PJEdomex y la presidenta municipal, Karla Fiesco García; posteriormente, en Naucalpan con la alcaldesa, Angélica Moya Marín.

En el Parque de las Esculturas, Sodi Cuellar expresó que a través de este convenio buscan crear confianza y cercanía con la sociedad; además difundir las medidas del Poder Judicial para prevenir el mayor flagelo en el país que es la violencia feminicida.

Sodi Cuellar afirmó que deben crearse nuevas masculinidades y un concepto real de víctimas, así como fortalecer a la familia por ser el núcleo básico de la sociedad.

A su vez Karla Fiesco manifestó que esta labor fortalece la protección de las familias de Cuautitlán Izcalli, en el que no se permitirá ninguna expresión de violencia, injusticia o abuso. Dijo que el convenio servirá para desarrollar acciones conjuntas que permitan agilizar la emisión e implementación de medidas de protección, trabajar estrategias y programas interinstitucionales para capacitar a servidores públicos.

Raúl Aarón Romero Ortega, Consejero de la Judicatura, señaló que con la creación del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar se da respuesta a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Deseó que estas acciones permitan que se respire paz en los hogares del municipio y de toda la entidad mexiquense.

La Visitadora en materia familiar, Ivette Anguiano Aguilar indicó que ya se realizó la capacitación al cuerpo policíaco y servidores públicos, quienes liderados por su presidenta tomarán nuevas riendas, ejecutando medidas de protección y utilizando el juzgado especializado en línea, para que ningún habitante que considere estar en riesgo por algún tipo de violencia, quede sin refugio.

En Naucalpan, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la señaló que es importante supervisar el resultado de estas acciones, que se haga saber las áreas de oportunidad y los puntos que no funcionen eficientemente para poderlos corregir, pues es un proceso continuo de mejora. Agregó que existe el empeño de que este esquema abata la violencia de género en los municipios del estado.

La alcaldesa Moya Marín agradeció la firma y agregó que el equilibrio de poderes no es un impedimento para que Ejecutivo y Judicial trabajen juntos por un objetivo común que es el bienestar de la sociedad. Este convenio fomenta el vínculo entre autoridades y garantiza la protección de las víctimas de la violencia familiar.