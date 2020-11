"Kafkiano que senadores estén en contra de quitar el fuero"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "kafikiano" el que senadores de oposición estén en contra de que se apruebe su reforma constitucional para que los presidentes de la República se les retire el fuero y puedan ser juzgados por cualquier delito.

"Es increíble que si estoy plantando una iniciativa, que se modifique el que el Presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria. Es increíble que la oposición no quiera aprobarlo.

"Es kafkiano. ¿Cómo, si son opositores, si están los de Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) 1 y Frenaaa 2, que están en contra de nosotros, que quieren que renuncie que me vaya?", indicó López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que los legisladores de oposición están evitando que se apruebe esta reforma constitucional porque están pensando que ellos van a regresar "y si esto está establecido en la Constitución y como les gusta mucho los biyuyos puedan ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su dios es el dinero, pues no quieren que se lleve a cabo la reformas".

En Palacio Nacional, el Presidente exhortó al Senado que se apruebe esta iniciativa para que él pueda informar el próximo 1 de diciembre, al cumplirse dos años de inicio de su mandato, que "ya se cumplió" con esta promesa que hizo y que está dentro de sus 100 compromisos.