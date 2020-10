Karol enfrenta cáncer y desabasto

Ciudad de México.- Desde hace tres años, Karol es un milagro de vida para su familia. Llegó al Hospital de La Raza del IMSS "muerta en vida", luego de que le fuera diagnosticada leucemia linfoblástica en 2017.

Llegar a febrero de 2021 con quimioterapias es la meta y, si todo va como hasta ahora, terminaría su tratamiento contra el cáncer para entrar en la etapa de vigilancia sin medicamentos.

Sin embargo, la recta final ha sido una lucha constante con las autoridades de salud por el desabasto de quimioterapias.

Como consecuencia, los menores han recaído y en el peor de los casos han muerto sin su medicamento, cuenta Gabriela Romero, mamá de Karol.

"Nos dicen que [el desabasto] es supuestamente por cambio de fármacos. Explican que antes lo compraba directo el Presidente y que ahora Hacienda hace todos los movimientos.

"Desde el año pasado se llegó al acuerdo de que estaría cubierto hasta diciembre de este año, pero no ha sido así", dice Gabriela.

La pequeña toma metotrexato cada ocho días, mercaptopurina y voriconazol, este último tiene un costo de 12 mil pesos.

"En un principio, cuando estuvo en terapia intensiva, me dijeron que tenía 72 horas de vida. Cuando me dicen: ´Despídete de tu hija´ (...) Con un nudo en la garganta tomé su manita y le dije que abriera sus alas y ella me agarró los dedos y me dijo que no.

"Inducida a coma pudo hablar y me dijo: ´No´", relata.

El camino se ha vuelto más pesado; sus dosis de quimioterapia subieron y ya no quiere tomarlas, aunado a la falta de medicamentos con la que se ha enfrentado en cuatro ocasiones; sin embargo, su madre sabe que no pueden "tirar la toalla".