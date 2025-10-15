Kenia López Rabadán rechaza reforma a Ley de Amparo por considerarla regresiva

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, fundamentó su voto en contra de la reforma a la Ley de Amparo.

A través de sus redes sociales, la legisladora panista consideró que se trata de una reforma que viola la Constitución y es "regresiva".

"El amparo se ha ido actualizando progresivamente; sin embargo, en mi opinión, las reformas aprobadas lo debilitan por ser regresivas, ya que dificultan su interposición, limitan la posibilidad de que un juez suspenda los actos que afecten a los mexicanos y violan el artículo 14 constitucional, que prohíbe hacer retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna", declaró.

López Rabadán sostuvo que como presidenta de la Mesa Directiva, garantizó que el debate de este martes fuera plural, "pero como diputada voté en contra".

Aclaró que no comparte el argumento de que, por ser una ley procesal, se pueda aplicar retroactivamente.

"En primer lugar, porque la Ley de Amparo también establece derechos que pueden verse afectados por actuaciones futuras en procesos en trámite; y, en segundo lugar, porque -si bien existen precedentes judiciales- la Constitución es muy clara y señala que a NINGUNA ley se le dará efecto retroactivo. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir", aseveró.

Por lo anterior, la legisladora aseguró que habrá una ola de amparos en contra de la reforma a la Ley de Amparo."Probablemente se interpondrán amparos en contra de estas reformas a la Ley de Amparo. Seguramente nuestro máximo tribunal se pronunciará respecto a ella. De eso se tratan los contrapesos. Será, creo yo, un gran reto para el Poder Judicial y su autonomía", concluyó.