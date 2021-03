Krauze debería pedirle a EU que lo nombre su embajador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó un artículo de opinión del historiador Enrique Krauze que escribió para "The New York Times", en el cual que solicita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, repiense la "vieja actitud" de su país que fue "indiferente" durante sistema autoritario que vivió México en el siglo XX.

"Ayer en el NYT Krauze escribe pidiendo la intervención del presidente de Estados Unidos Joe Biden a moderarnos, es el colmo, imagínese, el de Coparmex el señor Hoyos le pedía al Rey de España lo mismo, que viniera a llamarnos la atención, ahora Krauze en NTY pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fustigó que Enrique Kruaze debería dejar de simular y le solicite al gobierno estadounidense nombrarlo embajador de ese país en México.

"Pues ya que deje de simular y que mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México, está vacante el cargo, porque lo que plantea es que se tenga un embajador como Willson que preparó el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero".

Señaló que el historiador hace el ridículo al llegar a estos extremos. "La verdad es que él es un empresario de la industria editorial, que recibía muchos apoyos del gobierno anterior, más que historiador en sentido estricto, es un empresario".

Señaló que el artículo se publicó en "The New York Times" porque "la gran prensa" tiene vinculaciones con las grandes corporaciones empresariales en el mundo y carecen de ética, por lo que llamó a los ciudadanos a no dejarse apantallar.