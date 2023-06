La búsqueda de identidad inicia con una pregunta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- ¿Bisexual, no binario, trans? Junio celebra el Orgullo LGBT y la diversidad que convergen en la identidad de una comunidad que vive una constante lucha por la visibilización y respeto a sus derechos.

La búsqueda de identidad muchas veces inicia con una pregunta que todas las personas deberían estar dispuestas a contestar. Luis Roncés, gerente de Comunicación de Producto en Google México habló con EL UNIVERSAL sobre los esfuerzos que esta compañía global realiza en torno a la comunidad LGBT.

Detalló que la temática que eligió Google este año en torno al Pride es "Finding your Pride" o "Busca tu Orgullo", "que justamente nos remite a que todo a veces empieza con una pregunta de las personas LGBT".

"Buscamos en Google de repente preguntas de: cómo salir del clóset, qué es pansexualidad, qué es bisexualidad, que es ser transgénero. De repente muchas personas de la comunidad utilizan nuestra herramienta para hacer preguntas respecto a su propia identidad, a su propia salud, a su propia realidad. Y a nosotros nos importaba honrar ese tipo de búsquedas y ese tipo de espacios", detalló.

Y es que no sólo sobre sexualidad, a los buscadores en Internet las personas llegan a hacer preguntas sobre cualquier tema y a cualquier hora. Por lo que desde Google México han compartido cuáles son las tendencias de búsqueda más frecuentes entre la comunidad LGBT y cómo el interés ha incrementado a través de los años.

Las personas están intentando entender qué significa el género no binario, por lo que en México se ha convertido en 2023 el término más buscado en torno a la comunidad LGBT.

Mientras que en los últimos 5 años dentro de las búsquedas para la frase "Cómo saber si soy...", el quinto término más buscado por los mexicanos es "cómo saber si soy bisexual".

Al respecto, Luis Roncés compartió que "en 2023 llegamos a muchos máximos históricos, en géneros como No Binario, en términos como Trans, como bandera LGBT, Marcha del Orgullo. Nos damos cuenta que el interés de las personas no está disminuyendo alrededor de sus búsquedas. Nos damos cuenta de lo contrario, la gente está buscando cada vez más, al nivel en el que en 2023, varios de los términos que conforman las búsquedas LGBT llegaran a su máximo histórico".

Y agregó que vale la pena hacer un ejercicio de reflexión sobre qué está pasando en la sociedad para que preguntas de "cómo salir del clóset", tengan un pico en octubre de cada año: "lo cual me parece muy interesante, porque si bien nos ayuda a ver que bandera LGBT se busca en junio de cada año con mayor volumen, cómo salir del closet sube en octubre, entonces allí es cuando nos toca como sociedad preguntarnos: qué pasa en octubre que es lo que hace que las personas al final del año comienzan a cuestionarse esta honestidad consigo mismos y cómo comunicar a otros".

Cuestionado sobre la privacidad de las búsquedas e interpretación que se le da a estos datos, el gerente de Comunicación de Producto de Google México compartió que no le dan interpretación y "la data que se obtiene de Google Trends es una data completamente anonimizada".

Orgulloso de su identidad, México el país que más busca "Marcha del Orgullo"

De hecho, es el país hispanohablante con el mayor índice búsquedas sobre la "Marcha del Orgullo" en todo el mundo, que se realiza este sábado 24 de junio desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y tiene como objetivo dar visibilidad a las demandas y derechos de esta comunidad.

La marcha de este 2023 tiene como lema "Libertad, Justicia, Dignidad... ¡A nosotres jamás nos borrarán!", y sus dos exigencias principales son: visibilidad a los grupos históricamente vulnerables y reconocimiento legal y social de las identidades trans y no binarias.

¿Qué esfuerzos realiza Google en pro de la comunidad LGBT?

Luis Roncés compartió que pese a que en junio Google celebra el Pride, los esfuerzos no se limitan a un mes en específico y durante el año realizan distintas iniciativas tales como CampInclusión, que se trabaja en conjunto con Universidades del país para que los alumnos que se identifican como parte de la comunidad LGBT visiten sus instalaciones y participen en un reto para dar solución a una temática.

Así como Drag Academy, una iniciativa impulsada desde Youtube para mostrar a los creadores de contenido como monetizar y crear videos con mayor calidad.

"El objetivo final es entender cuáles son las necesidades, las dudas y la información que quiere encontrar en internet la comunidad LGBT y trabajar desde nuestra trinchera y desde las trincheras de nuestros aliados para poder ayudarles a obtener esa información que están buscando y convertir nuestra plataforma de Google Search en un espacio en donde siempre podamos encontrar información objetiva, veraz y que pueda ser de ayuda para las personas".