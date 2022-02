La carta de Salmerón a AMLO para declinar ser embajador

El historiador y académico Pedro Salmerón envió una carta en la que declinó del cargo ofrecido para presidir la embajada de México en Panamá, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de la misiva, el candidato a representar a México en el extranjero manifestó que debido a la polémica que gira a su alrededor ?derivada de las acusaciones de acoso sexual en su contra?, decidió dar un paso a un lado.

En ella, Salmerón señaló dichas acusaciones como un linchamiento y destacó los avances que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador en materia feminista y de justicia hacia las mujeres.

La carta fue leída por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, durante la conferencia de prensa del mandatario federal, quien se lo solicitó. De manera íntegra dice lo siguiente:

Muy estimado Señor Presidente:

En estos días recuero los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad aunque inferior en vileza al que desató la propuesta que usted hizo para designarme embajador de México en Panamá.

El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la Política Exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esa es la política de su gobierno, Señor Presidente, un gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad (resaltemos, a guisa de ejemplos, la resolución de la SCJN sobre la Interrupción Legal del Embarazo, la aprobación de la "Ley Olimpia" y la paridad de género en su gabinete).

Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído, Señor Presidente, hacer como en 2019; si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo di paso de costado, pongo a disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa; su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Nunca los busqué; los acepté fue para servir a la República y a un gobierno que pese a que está transformando al país y cuenta con el 70% de aprobación popular (o justamente por eso), despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen.

Permítame hacer un paréntesis; sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados con mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate-

Quedo, como siempre, a sus órdenes, reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted encabeza con firmeza, inteligencia y sensibilidad sin par.