La CDMX, con 82 mil 699 muertes asociadas a Covid

La Ciudad de México tiene 82 mil 699 muertes asociadas a Covid-19, de acuerdo con el reporte federal de exceso de mortalidad; mientras que ayer, el gobierno capitalino informó que hay 50 mil 63 decesos por el virus. Hay una diferencia de 32 mil 636 que se deberá confirmar si están o no vinculadas con el virus.

De acuerdo con el portal de Exceso de Mortalidad del Gobierno federal, al 13 de septiembre, la Ciudad de México registra un exceso de mortalidad de 102 mil 398 personas a lo largo de la pandemia de coronavirus. Del total, 80.8%, es decir, 82 mil 699 están asociadas a Covid-19.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud federal en su reporte de cada día, al corte de este 23 de septiembre, tiene registro de 50 mil 63 muertes que han sido confirmadas a causa del Covid-19.

El pasado 17 de septiembre, el director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que hay tres fuentes de información que reportan los fallecimientos en la capital: el primero es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que verifica la muerte por Covid-19 con prueba de laboratorio o de antígeno confirmadas.

Las otras son por actas del Registro Civil, donde un médico certifica la causa del deceso, y las dictaminadas por la asociación epidemiológica, que son aquellas muertes que no se les hizo la prueba, pero tenían contactos directos con casos de Covid-19.

En la quincena de julio había 52 mil muertes asociadas a Covid-19 notificadas en el Registro Civil capitalino, de las cuales 45 mil estaban confirmadas y las otras 7 mil debían ser analizadas por un equipo técnico para confirmar si fueron por el virus.

EL UNIVERSAL buscó entrevista con el director General de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark García Dobarganes, sobre el número de muertes asociadas a Covid-19 que reporta la Secretaría de Salud federal, pero no se obtuvo respuesta.