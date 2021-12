La CDMX, de las urbes del mundo donde más se usa el cubrebocas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Ciudad de México es una de las urbes del mundo donde más se usa el cubrebocas y "ahí no se puede decir que sea por el Presidente, para que vean lo grandioso de nuestro pueblo".

Desde que comenzó la pandemia el presidente López Obrador ha sido reacio a usar cubrebocas en espacios cerrados, porque él lleva a cabo otras medidas como la sana distancia, sólo lo utiliza cuando viaja en vuelos comerciales y recientemente en sus giras de trabajo por la Casa Blanca y la sede la ONU en Estados Unidos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que en comparación con otras naciones supimos actuar todos los mexicanos, con mucha sabiduría, nos cuidamos y nos protegimos.

"Si logramos esto es porque nos aplicamos todos, en primer lugar: la gente, les voy a dar un dato en aras de la objetividad, de decir siempre la verdad y no mentir, la Ciudad de México es de las ciudades del mundo en donde más se usa el cubre bocas y ahí no se puede decir que sea por el Presidente".