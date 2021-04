La CDMX mantiene semáforo naranja hasta el 2 de mayo

Ante la pandemia por Covid-19, la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico naranja "hacia el amarillo", del 26 de abril al 2 de mayo, informaron autoridades capitalinas.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, refirió que la capital se queda en semáforo naranja "hacia el amarillo".

"Continúan bajando las hospitalizaciones, pero hay que mantener las medidas sanitarias", expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La semana pasada, Sheinbaum informó que la capital del país se encontraba a medio punto de pasar al semáforo epidemiológico amarillo.

De acuerdo con el último reporte de coronavirus en la Ciudad de México, hay 633 mil 423 casos confirmados acumulados, 9 mil 520 confirmados activos estimados y 41 mil 399 defunciones.

Podrán operar oficinas y vapores

Al anunciar que la Ciudad de México está en semáforo epidemiológico naranja "hacia el amarillo", del 26 de abril al 2 de mayo, ante la pandemia por Covid-19, autoridades capitalinas informaron que oficinas privadas y baños público y de vapor pueden operar.

Asimismo, se anunció la ampliación del Programa de Ciudad al Aire Libre para reuniones y capacitaciones de negocios, así como para fiestas infantiles.

Oficinas corporativas privadas

-Podrán operar al 20% de capacidad.

-Se deberá establecer el uso de cubrebocas y mantener un filtro sanitario.

-Se debe mantener la separación de personas en espacios distintos y divisiones físicas con mamparas.

-El ingreso de personas ajenas al edificio debe ser controlado.

-Debe hacerse uso del Código QR para la identificación de contagios.

-Se deben aplicar pruebas semanalmente.

-Se establece un mantenimiento continuo de sistemas de aire acondicionados, filtros y 40% de proveniente del exterior.

Si se agendan reuniones con personas ajenas al edificio:

-No se ofrecerán bebidas ni alimentos, ni se hará entrega de objetos que no se puedan limpiar fácilmente, como volantes periódicos y revistas.

-Se solicitará al visitante acudir sin acompañantes.

-No se podrán realizar reuniones de más de 6 personas.

-Todos deberán usar cubrebocas durante la reunión.

-Se pide evitar compartir objetos como plumas, papeles, tabletas o equipos de cómputo.

-Se deberá mantener la sana distancia de metro y medio.

-Se debe fomentar que las reuniones tengan la menor duración posible.

Las autoridades de la Ciudad de México destacaron los beneficios del teletrabajo, como reducción del tráfico de personas.