La CDMX sigue en Semáforo Naranja por una semana más; variante Delta "ya es dominante"

Los casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de México continúan a la alza, pero con un "incremento estable", dijo esta mañana Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno capitalino.

Ante los registros de contagios de coronavirus, la ciudad continuará por una semana más en Semáforo Naranja. Sin embargo, el funcionario comentó que sí se ha registrado mayor número de ocupación hospitalaria.

"Estamos en este momento en la una situación que es distinta a la semana pasada. No estamos tratando de minimizar lo que pasa en la ciudad, sí tenemos más hospitalizaciones, es claro que hay incremento de casos. También queremos ser objetivos con lo que vemos, no sólo porque mucha gente quiera que pasemos a [semáforo] rojo, tenemos que hacerlo. Tenemos que confirmarlo con indicadores, los indicadores que vemos hoy afortunadamente son: estabilidad en la positividad, estabilidad y descenso en los caso, estabilidad en los ingresos hospitalarios, y una ligera estabilidad en la ocupación hospitalaria", señaló Clark García Dobarganes.

El funcionario explicó que la tendencia de hospitalización tuvo una reducción clara en los últimos siete días, ya que pasó de 125 hospitalizaciones diarias a 75, es decir, una disminución del 40 por ciento.

También señaló que los casos positivos se redujeron en un 18 por ciento en los últimos cuatro días y destacó que en las últimas dos semanas la positividad ha dejado de crecer.

Por su parte, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó que aunque aún se tiene un alto número de casos activos de COVID-19, después de siete semanas se tuvo una primera reducción en las hospitalizaciones.

"Eso no quiere decir que ya viene hacia la baja, tenemos que esperar varios días, pero es un buen indicador. El otro que es importante es que pasamos de la semana anterior de dos mil 505 a dos mil 996, eso significa que son 500 más, porque es prácticamente tres mil", explicó.

El Gobierno de la capital recalcó que la ocupación hospitalaria hasta ahora se encuentra al 62 por ciento.

Finalmente, Eduardo Clark aseguró que no se está buscando "minimizar la situación" ante la pandemia, pues reconoció que hay una alta ocupación hospitalaria, pero no hay suficientes indicadores para pasar a Semáforo Rojo.

Variante Delta "ya es dominante"

Al darse a conocer que la Ciudad de México permanece en semáforo epidemiológico naranja ante la pandemia por Covid-19, autoridades capitalinas precisaron que la variante Delta es la que predomina.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, refirió que "la variante Delta es ya la dominante".

"Está ya sobre el 90% de predominio de las pruebas secuenciadas, que no son todas, es una estimación, sobre la distribución en la Ciudad. 90%variante Delta.

"Hay otras variantes de interés que se monitorean permanentemente pero no tienen el peso de esta variante. Esta variante ya desplazó a la Alfa, que la tuvimos hace alrededor de dos, tres meses; a la Gama, que también estuvo presente, y a la llamada mexicana, que es la 159, que fue responsable de la ola de enero", dijo López.

De cada 100 casos positivos, estimamos 90 de variante Delta, precisó.

López Arellano detalló dos perfiles que entran a los hospitales de la Ciudad de México por coronavirus: el de los pacientes hospitalizados graves, "donde están básicamente personas adultas mayores no vacunadas"; y uno de no graves, que no requieren ventilación mecánica invasivas, que son más jóvenes.

Añadió que los vacunados tardan alrededor de seis días en salir del hospital , mientras que los no vacunados cerca de 9 días.

Primera dosis para 18-29 años y segunda dosis para 40-49

Las autoridades capitalinas informaron que en tres alcaldías se pondrá primera dosis de la vacuna Astra Zéneca contra Covid-19 para jóvenes de 18 a 29 años y segunda dosis para adultos de 40 a 49 años en otras dos alcaldías de la CDMX.

Primera dosis vacunación para 18-29 años en Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Los jóvenes de 18-29 años de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc recibirán la primera dosis del biológico contra el coronavirus, del martes 10 al sábado 14 de agosto.

La población que se busca vacunar es de 275, 034 mil habitantes con Astra Zéneca. Por apellidos, los jóvenes deberán acudir a su sede de vacunación.

Los adultos de 40-49 años de Xochimilco y Álvaro Obregón serán vacunados con la segunda dosis de Astra Zéneca del martes 10 al sábado 14 de agosto.

A todas las personas que acudirán a vacunarse se les pide imprimir el expediente de vacunación, llevar su INE, una pluma y respetar su cita.