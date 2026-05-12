La CIDH acusa complicidad en desapariciones
La Comisión pide a México resolver crisis de desaparecidos, donde la impunidad es muy alta
Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que la desaparición de personas en México ya no se promueve desde el Estado, pero prevalecen la impunidad y la complicidad de policías y funcionarios locales con el crimen organizado, además de que la desaparición forzada "no se ha erradicado".
En el Museo Memoria y Tolerancia, la CIDH presentó el informe Desaparición de personas en México, que destaca que hasta junio de 2025 el país sumaba 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que revela la crisis humanitaria y de derechos humanos.
"La desaparición forzada en México persiste y es un fenómeno masivo, generalizado y perpetrado principalmente por el crimen organizado, con participación o connivencia de agentes estatales. La impunidad es la regla y mientras no haya justicia a todos los niveles la desaparición continuará. Es urgente revertir la impunidad y fortalecer la prevención y la justicia", advirtió Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de ese organismo, destacó que el informe se elaboró a petición de las familias y busca exhibir avances y desafíos de las políticas del Estado "para hacer frente a una crisis humanitaria que atraviesa territorios, comunidades, familias y generaciones enteras.
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"Este informe no es un ejercicio abstracto. Nace del dolor, de la persistencia de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil y también de una convicción institucional de que la desaparición en cualquiera de sus formas es una de las violaciones más graves a la dignidad humana y una herida abierta para las familias y para la sociedad", recalcó.
Hizo un reconocimiento a las familias y madres que se han dedicado a la búsqueda, "cuya fuerza, dignidad y amor han sido y siguen siendo un motor indispensable en la búsqueda de verdad y justicia. Su lucha incansable ha visibilizado una realidad que no puede ni debe ser ignorada y ha contribuido de manera decisiva a la construcción de políticas públicas, leyes y mecanismos de búsqueda más sensibles y eficaces", aseveró.
A la presentación del informe asistieron diversos colectivos de madres buscadoras.
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