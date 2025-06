La CNTE cumple 18 días de paro en el Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista para las 16:00 horas de este 1 de junio su Asamblea Nacional Representativa (ANR), luego de que se canceló cuando estaba programada para ayer sábado.

La CNTE cumple este día, cuando se realiza la elección judicial, 18 días en huelga con un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y diversas movilizaciones.

Se esperaba que en su ANR resolvieran si levantaban o no el plantón, ante su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los maestros y maestras de la sección 7 de la Coordinadora acordaron mantenerse en el plantón que desde el 15 de mayo pasado ocupa en el primer cuadro de la capital del país.

En un comunicado, el magisterio disidente de Chiapas acusó al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de no escuchar sus demandas, entre las que destacan la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, así como un aumento salarial del 100%.

"El gobierno de la autodenominada 4T, ha hecho oídos sordos a nuestras demandas centrales. La Presidenta se ha negado a recibir a la CNUN de la CNTE, limitándose a responder a través de un documento con cinco puntos, que no resuelven las demandas de la coordinadora", dijo.

Indicó que el gobierno federal mantiene la justificación de no abrogar la Ley del ISSSTE por falta de recursos económicos, "mientras que alimenta los intereses de los banqueros que administran las Afores, llevándose miles millones de pesos en ganancias a costa del ahorro de los trabajadores".

Agregó también que queda claro que el gobierno federal no está interesado en resolver las demandas de los trabajadores, sino la de proteger los intereses de la burguesía.

"Para ello, ha utilizado las conferencias mañaneras, los medios oficiales, las redes sociales, bots y personeros en el movimiento magisterial democrático, que hacen el papel de policías infiltrados, quienes denostan, desinforman e intentan confundir a las bases, así como a la opinión pública, señalando que el Plantón Nacional se levanta", apuntó.

La sección 7, liderada por Isael González, hizo un llamado a los trabajadores de la educación a trasladarse a la capital del país, ante la falta de voluntad política de la Presidenta.

Este sábado, la sección 22 de la CNTE votó a favor de levantar el plantón. Durante la noche de ese día, maestros de ese grupo comenzaron a abandonarlo, por lo que el Zócalo ya mostraba varios espacios vacíos.

De acuerdo con la sección 22, en los últimos días llegó a movilizar en las calles de la capital del país a más de 19 mil docentes.