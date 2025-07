La CNTE vuelve a las calles en la CDMX

Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México salieron otra vez a marchar este jueves 10 de julio, del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico, en exigencia de que el gobierno federal cumpla sus demandas.

Al grito de "aquí y ahora, con la Coordinadora", las y los docentes insistieron en la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, como "una demanda central para el Poder Ejecutivo federal en la actual etapa de lucha de la CNTE".

"Desmentir que todo se resolvió favorablemente para el magisterio", dijeron a su paso por la avenida Juárez, al acusar que recibieron descuentos de hasta 3 mil 800 pesos de incumplimiento de las demandas.

Pedro Hernández, líder de la sección 9, destacó que se trata de exigencias locales, luego de que otras secciones como la 22 de Oaxaca ya tuvieron mesas tripartitas.

"Vamos a solicitar que todos los contingentes de la CNTE llamen la atención en lo local, sería esta fase en la que estamos (...) Hay una discriminación a los trabajadores de la educación de la Ciudad de México; por ejemplo, en aguinaldo, nosotros recibimos 40 días, los maestros del Estado de México recibe 90 (...).

"Hoy vamos por demandas locales, no dejamos lo general, el 18 de julio tendremos asamblea nacional representativa en Oaxaca y ahí definiremos las demandas generales de la Ley del ISSSTE, de la reforma educativa", dijo.

"¿Podrían bloquear nuevamente el Zócalo?", se le preguntó.

"No lo sé, eso tiene que ser una decisión de nuestras instancias, a partir de la consulta a nuestras bases. Necesitamos hacer un balance de nuestra jornada en términos numéricos, contundencia y demás. Aquí estuvimos 23 días más de 20 mil trabajadores de la educación. Nuestra asamblea nacional definirá los siguientes pasos", dijo el maestro Hernández.

Acusan campaña negra por parte de la SNTE

El líder de la sección 9 acusó una "campaña negra" del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de que la CNTE es violenta y aseveró que está manifestación es pacífica.

Mencionó la CNTE que esta exigencia tiene como fondo el derecho de los trabajadores a una vida digna y plena, desde el nacimiento hasta su fallecimiento: "Particularmente, reivindica una vejez digna, saludable y feliz para todos los trabajadores".

"Ni amenazas ni descuentos detendrán al magisterio", "de noche, de día, seguimos adelante y no podrá vencernos el gobierno farsante" y "Se ve, se nota, en la CNTE no hay derrota", gritaron.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el pasado 23 de junio dos decretos para mejorar las condiciones laborales del magisterio nacional.

El primero para facilitar la movilidad de maestras y maestros permitiéndoles solicitar cambios para trabajar en escuelas cerca de sus hogares, en el marco de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

El segundo para reducir la edad de jubilación para que en 2034 quede en 53 años para las mujeres y 55 años para hombres.

Entre otras demandas de la CNTE en la Ciudad de México, está la homologación de prestaciones y bonos que reciben otras entidades, aguinaldo de 90 días, e incremento de días económicos. También la basificación a interinos, continuidad en contrataciones y a desplazados.

Además, una distribución equitativa de alumnos, detener la fusión de grupos y el cierre de turnos.

"No a la criminalización y judicialización de los docentes y su labor, alto al acoso laboral, autoritarismo de los directivos y falsas acusaciones. Participación en la revisión de la guía operativa", pidieron entre otras cosas.

Los integrantes de la CNTE tienen programada una mesa con la SEP, la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para presentar su pliego petitorio.