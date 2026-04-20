La Corte concedió licencias de lujo

Ciudad de México.- En la agonía de la estructura anterior a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un esquema de privilegios que permitió a sus altos mandos ausentarse con goce de sueldo íntegro.

Bajo el concepto de "asuntos personales graves", altos funcionarios como la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Alejandra Martínez Verástegui, recibieron más de 740 mil pesos en pagos íntegros por meses sin trabajar.

Una investigación realizada por El Universal ubicó casi 50 licencias similares; sin embargo, los detalles se desconocen toda vez que la actual Corte clasificó dicha información, amparados en criterios de "confidencialidad" que hoy bloquean la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

Los documentos revelan que el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN —integrado en su momento por los ministros Norma Piña, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez— autorizó licencias que representaron un costo de cientos de miles de pesos al erario por cada funcionario beneficiado, sin que la ciudadanía pueda conocer la justificación real de tales erogaciones.

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Uno de los casos más emblemáticos es el de la maestra Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Según el acta de la novena sesión ordinaria del 18 de agosto de 2025, el comité le autorizó una licencia con goce de sueldo por seis meses —del 16 de agosto de 2025 al 15 de febrero de 2026.

De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Martínez Verástegui percibía una remuneración mensual neta de 123 mil 355.37 pesos. Esto significa que durante su ausencia para atender "asuntos personales graves y urgentes", la funcionaria habría percibido aproximadamente 740 mil 132 pesos netos sin ejercer sus funciones.

El beneficio otorgado a la directora del CEC no fue un caso aislado. Tras una solicitud de información, la Secretaría de Comités de Ministras y Ministros reconoció la existencia de 49 licencias otorgadas entre 2019 y 2025.

Sin embargo, al intentar profundizar en las razones de estos permisos pagados, la SCJN activó un escudo de opacidad. A través del acuerdo de clasificación CT-CI/A-8-2026, el Comité de Transparencia determinó que los motivos de las licencias son "información confidencial" y "datos personales sensibles".