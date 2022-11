La Corte ha hecho la parte que le toca: Zaldívar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- En los últimos cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, trabajando con independencia y autonomía, aseguró el presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar.

"La Corte ha hecho la parte que le toca, ahí están nuestras sentencias, ahí están los debates de las ministras y los ministros tanto en el pleno como en las dos Salas, los argumentos con los cuales se justifica una posición y la emisión de los votos completamente independientes, diferenciados, porque somos un órgano colegiado, pero nunca arbitrarios y sin ninguna justificación atrás que los haga precisamente defendibles", aseveró.

Durante la entrega este martes de reconocimientos por antigüedad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre ellos los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, el ministro presidente afirmó que en un órgano jurisdiccional, como lo es la SCJN, no es el voto de la mayoría lo importante solamente, sino las razones que se dan por mayoría o por minoría.

"Cuando se logra la unanimidad, es una gran noticia pero cuando no es así, es algo normal y lógico todos los casos difíciles y paradigmáticos en materia de Derechos Humanos son discutibles y son opinables, y por eso todos los tribunales constitucionales en el mundo son órganos colegiados. Si todos pensáramos igual, si todos procesáramos igual, no sería necesario la colegiación o la colectividad", indicó.

Zaldívar reiteró que el único compromiso de la Corte es, ha sido y será con la Constitución y con los derechos humanos: "la Corte es el verdadero poder equilibrador de este país, donde subyace y donde se sostiene la democracia constitucional es en este Tribunal Constitucional, porque la democracia excede con mucho lo electoral".

Aseguró que sin la Suprema Corte no podría haber democracia constitucional, los derechos humanos no serían sino retórica, ni podría haber esperanza de avanzar hacia un país más justo y más igualitario.

"Hoy refrendamos nuestra fe en el derecho como camino de convivencia y hoy refrendamos nuestro compromiso en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional por seguir trabajando con independencia, con sensibilidad social y con altura de miras, en beneficio de todas las personas de nuestro país", expuso.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos, realizada en el área de murales del edificio sede de la SCJN, 40 servidores públicos recibieron distintivos especiales por cumplir entre 10 y 45 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación; entre ellos los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.