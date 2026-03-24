"La eutanasia, un tema urgente y necesario"
Ciudad de México.- Optimista y entusiasta, Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, inauguró la exposición "Muerte Digna ¡Ya!" en la estación Ermita de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, un espacio que, dijo, busca abrir la conversación pública sobre el derecho a una muerte digna en México.
Entre sonrisas, aplausos y miradas curiosas de los usuarios del Metro, Samara recorrió la muestra en compañía de Aurelien Guilabert, integrante de la coalición Muerte Digna ¡Ya!, autoridades del Metro, medios de comunicación y ciudadanos.
Detalló que el espacio está compuesto por una serie de mamparas informativas y testimonios reales que busca visibilizar el debate en torno a la eutanasia y el suicidio asistido, "en un contexto donde miles de personas transitan diariamente y se enfrentan, muchas veces en silencio, a enfermedades crónico-degenerativas y condiciones de sufrimiento prolongado".
"Espero que me alcance la vida, a mí y a muchos otros pacientes para ver esto consumado. Me atrevo a decir que es momento de que México dé este gran paso a favor de los derechos humanos (...) Esta no es una ley que hable de muerte, es una ley que habla de dignidad y el respeto a la decisión hasta el último momento de nuestras vidas", expresó Samara.
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