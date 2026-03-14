La FGR analiza reportajes sobre "El Mencho": SSPC

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que todas las investigaciones periodísticas —incluidas las de El Universal— sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y el pago de nóminas y presunta corrupción de distintas autoridades son analizadas por la Fiscalía General de la República.

"Todas se analizan, hay un análisis por parte de la Fiscalía General de la República y, donde amerite, se inicia la carpeta de investigación. Uno de los objetivos que ha mencionado la fiscal General de la República, la fiscal Ernestina Godoy, es que si se inicia una investigación es porque hay suficientes datos y porque va a haber un resultado", dijo.

García Harfuch aseguró que "la Fiscalía General de la República está procesando la información. Hay ya carpeta de investigación iniciada que estamos también trabajando con las instituciones del gabinete de seguridad. En donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser".

Respecto a la narconómina de "El Mencho", obtenida por El Universal y en la que se registran pagos por un total de 630 mil pesos a siete piratas informáticos empleados por el grupo criminal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que a través del Centro Nacional de Inteligencia y Policía Cibernética de la GN han dado de baja páginas de internet, mas no cuentan con información sobre hackers.

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Destacó la buena colaboración con las plataformas que los criminales usan para hacer anuncios o tratar de reclutar personas, pues a la fecha se han dado de baja una cantidad considerable de perfiles.