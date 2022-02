La FGR va por cuatro abogados de casos Agronitroegenados, "Estafa Maestra" y Collado

Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó legalmente a Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados, y a tres de sus socios, para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el delito de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Además de Juan Araujo están citados los abogados César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho "Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá", quienes deberán comparecer por videoconferencia a audiencia inicial el próximo 28 de febrero ante el juez de control José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La FGR busca imputar penalmente a los abogados por supuestamente coludirse para exigir cantidades millonarias de dinero a potenciales clientes bajo el argumento de que tienen contactos con altos mandos de la Fiscalía y el gobierno federal, entre ellos, el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.

Además que el dinero producto de estos pagos, que no eran parte de los honorarios de los abogados, fue triangulado a través de prestanombres para blanquear su origen ilícito.

El despacho "Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá" ha llevado la defensa en casos como el de Agronitrogenados, la Estafa Maestra e incluso participó en las negociaciones que supuestamente tuvo el abogado Juan Collado con la FGR para conseguir un criterio de oportunidad.

Todos estos asuntos han sido impulsados ante el Poder Judicial de la Federación por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL UNIVERSAL consultó al abogado Juan Araujo sobre la imputación que la FGR busca formular en su contra pero no respondió.

De acuerdo con el columnista Salvador García Soto, el caso contra este despacho derivó de una denuncia supuestamente presentada por Antonio Collado, hermano del abogado Juan Collado.

El texto publicado este miércoles por El Gran Diario de México indica que este asunto forma parte de la estrategia de la FGR contra Julio Scherer, quien supuestamente también fue señalado por Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, por haber recibido una residencia en Acapulco como pago de supuestos favores legales.

Al respecto, Scherer, por medio de una carta enviada a EL UNIVERSAL, negó haber recibido inmueble alguno y dijo no conocer a la conductora Inés Gómez Mont ni a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

En el caso del abogado Juan Collado, vinculado a proceso por lavado de dinero, hasta ahora no se le ha concedido ningún criterio de oportunidad y su defensa permanece a la espera de que se les fije fecha de audiencia intermedia.