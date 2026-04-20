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La Fiscalía de Ciudad de México cesa a tres funcionarios en investigación por feminicidio

Se detectaron fallas en la integración de información y omisión de acciones que retrasaron la respuesta institucional 15 horas.

Por EFE

Abril 20, 2026 08:06 p.m.
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La Fiscalía de Ciudad de México cesa a tres funcionarios en investigación por feminicidio

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La Fiscalía de la Ciudad de México defendió este lunes la solidez de la investigación por el feminicidio de una joven de 21 años y anunció la separación de tres funcionarios por irregularidades, en un caso marcado por retrasos desde la desaparición de la víctima.

Retraso en la respuesta institucional y sanciones

En conferencia de prensa, la fiscal general de la capital mexicana, Bertha Alcalde Luján, reconoció que hubo un retraso de alrededor de 15 horas en la respuesta institucional, pese a que se contaba con información clave desde las primeras horas.

Agregó que estas fallas derivaron en la apertura de una investigación interna por posibles actos de negligencia y corrupción.

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Detalles del caso y sospechoso detenido

La víctima, Edith Guadalupe Valdés, fue vista por última vez el miércoles pasado tras acudir a un inmueble por una oferta de trabajo, donde fue hallada muerta el viernes.

Alcalde Luján sostuvo que el principal sospechoso, un vigilante del lugar, tenía control del acceso al edificio y del sistema de videovigilancia en el momento de los hechos.

Aunque, según la fiscal, existen pruebas suficientes contra el detenido, el caso ha sido cuestionado por la familia de la víctima, que ha señalado fallas en la investigación y posibles presiones y amenazas al imputado, identificado como Juan Jesús 'N'.

Sobre los funcionarios separados, la fiscal indicó que entre las irregularidades detectadas están la falta de integración de información clave y la omisión de acciones oportunas por parte de los responsables del caso, lo que generó el retraso de 15 horas.

El caso ocurre en un contexto de violencia feminicida persistente en México, donde en promedio diez mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales. EFE

abz-mjc/nvm

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