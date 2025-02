"La gente no quiere que se hereden puestos a familiares", insiste Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en su iniciativa contra el nepotismo se puso un candado para que tampoco se pueda heredar puesto de elección popular a las "esposas" para que no haya simulación.

"Entonces es, si un familiar quiere seguir, quiere participar en política, pues por lo menos que pase un periodo, pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa.

"Incluso ahí la consejería jurídica puso que en los últimos tres años no haya sido pariente de la persona que quiere lanzarse, para que no haya ahí ninguna simulación", indicó.

En la conferencia matutina de este miércoles, Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa de no reelección y contra el nepotismo no es invento suyo, sino que es el deseo que recogió en la campaña electoral por el pueblo de México.

A pregunta expresa sobre si prevé que en los Congresos locales se pueda aprobar, dado que en los estados es donde hay más herencia de puestos de elección popular, Sheinbaum respondió que "esperemos que no, que sí pasen las iniciativas, porque es un deseo del pueblo de México".

"Esto no fue un invento mío, sino que lo fui recogiendo durante toda la campaña, además, pues, del tiempo que llevamos participando. Entonces la gente no quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar", aseguró la mandataria federal.