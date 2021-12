La GN torturó a jóvenes cada media hora, dice liberado

Los tres jóvenes detenidos por la Guardia Nacional (GN) en Los Reyes, el 8 de diciembre, fueron torturados cada media hora, de acuerdo con la versión del que liberaron; de los otros dos se desconocía su paradero hasta este martes.

Eunice Escalera Medina, hermana de Gabriel Alejandro —uno de los desaparecidos—, contó lo que el joven liberado —cuya identidad se guarda por seguridad— les ha relatado: que él y sus dos amigos fueron torturados durante tres horas.

Intento de extorsión

La joven relató que el 9 de diciembre, cuando se dieron cuenta de que su hermano no llegó a dormir, y luego de que testigos les avisaran que había sido detenido, fue que iniciaron su búsqueda por agencias del Ministerio Público (MP) de la región.

Señaló que en la familia estaban sorprendidos porque su hermano, quien tiene 26 años, no es un delincuente. Se dedica al campo y la hojalatería.

Dijo que ni en las agencias del fuero común ni en las federales les dieron razón de su hermano y su amigo, porque no habían sido puestos a disposición.

Indicó que luego de recorrer todas las agencias del MP y no saber nada de su hermano, intentó presentar la denuncia en la fiscalía estatal y no se lo permitieron.

"Primero fuimos a Uruapan y no nos recibieron, que porque no había peritos ni químicos para sacarnos sangre, para lo del ADN". Luego, que podíamos meter un amparo buscador, pero que salía alrededor de 39 mil pesos y que si no, teníamos que ir a Morelia, pero que ahí salía en 50 mil pesos", relató.

Eunice Escalera, expuso que al siguiente día, decidieron ir a la agencia del MP Federal de Zamora, donde por fin pudieron presentar la denuncia.

"Yo traía unos videos, pero no me los quisieron aceptar, que porque podía ser que las camionetas [de la GN] las hubieran clonado, que se tenían que cerciorar y que si yo había tomado esos videos, podían encontrar pruebas en mi celular de alguna otra cosa", expuso.

En este proceso, Eunice estuvo acompañada del joven que fue liberado, quien presentaba huellas de golpes y relató que los torturaban cada media hora. "Me dijo que incluso les bajaron los pantalones y les dijeron que los iban a violar".

Miguel Ángel Escalera, hermano de Gabriel, dijo que él nunca ha portado un arma: "¿Usted cree que iba a tener para un arma, si no traía ni celular?".

Sobre el joven liberado, dice: "El muchacho llegó todo mocho de las orejas, golpeado con los rifles y los dedos se los doblaron hasta rompérselos. Los torturaron a todos.

"Yo siento que todavía los tienen torturándolos, porque no hemos sabido en dónde están, ni en qué cárcel, ni en qué Ministerio Público; nosotros lo que queremos saber es a dónde vamos a reclamarlo", dijo.

Exigen justicia

Por la tarde, los familiares, amigos y habitantes del municipio de Los Reyes se manifestaron para exigir la aparición con vida de los dos jóvenes y que se detenga a los responsables.

Pidieron que la Guardia Nacional deje los cuarteles de Cotija y de toda la región, para que sean sustituidos por personal del Ejército Mexicano.

Acusaron que desde hace tiempo el hecho de ser poblador de Los Reyes, Peribán, Tingüindín o Tocumbo ha sido motivo de violaciones a derechos humanos y desapariciones forzadas.

Indagan a elementos

La Guardia Nacional informó, a través de sus redes sociales, que investigará a los elementos involucrados en la desaparición de los jóvenes.

Indicó que no tolerará conductas fuera de la ley por parte de su personal y que la unidad de asuntos internos de la institución realizará las investigaciones correspondientes.

Ello, "coadyuvando en todo momento con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

"La Comandancia de la Guardia Nacional se encuentra atenta a recibir la queja de los familiares en caso de que así lo deseen, ratificando total transparencia en las diligencias que se practiquen y la certeza de que, en caso de responsabilidad, se actuará conforme a derecho".