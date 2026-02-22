La GN, viciada desde su origen

Ciudad de México.- Su rostro aún se recupera de una parálisis facial. Dentro de su cuerpo permanecen esquirlas de las balas que recibió tres años atrás. En su torso hay huecos que quedaron como vestigio de las heridas. Más allá, el miedo a volver a encontrarse con los integrantes de la Guardia Nacional (GN) que le dispararon el 6 de diciembre de 2022.

La cámara de seguridad de una taquería de la colonia Infonavit Benito Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, grabó la agresión del cuerpo militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es la evidencia que desveló la mentira de los agresores, determinó la institución en sus indagatorias internas.

Los peritajes demostraron que en el auto sólo se encontró sangre de María Isamar, única tripulante. Estaba desarmada. Los disparos le rompieron una costilla, le dañaron el pulmón y obligaron a extraerle una parte de su hígado. Lo que era un trayecto para recoger a sus hijas terminó en una lucha por la vida.

A sus 32 años, las secuelas la incapacitaron de por vida. Sus hijas perdieron un año y medio de clases para convertirse en sus cuidadoras. Las investigaciones de Asuntos Internos de la GN demostraron que los perpetradores ocultaron información. Se reconoció que al menos dos elementos dispararon directamente sin que mediara un enfrentamiento; fue un ataque unilateral.

Toda la información forma parte de la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0002618/2022 que, de origen, denunciaba falsamente el "descubrimiento" de un vehículo abandonado. Pese al video y dictámenes, no hay una sola orden de aprehensión.

Desde su origen, este cuerpo de seguridad estuvo envuelto en presuntas violaciones a derechos humanos. El Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos da cuenta de 2 mil 716 quejas atribuibles a la GN, interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dirige Rosario Piedra Ibarra. Pese al número de señalamientos, la CNDH apenas ha generado 21 recomendaciones para esta corporación, 16 de ellas por violaciones graves similares al caso de María Isamar.