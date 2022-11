La historia entre Claudia Sheinbaum y su novio Jesús María Tarriba

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció este miércoles, en una entrevista con Martha Debayle, que se casará con el físico Jesús María Tarriba Unger, quien es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sheinbaum aseguró que tener a su prometido en su vida es algo maravilloso y lo que más le gusta es la tranquilidad que vive a su lado, así como de disfrutar gustos que tienen en común, como tocar la guitarra, además de haber sido compañeros de escuela. Pero ¿cómo fue la historia de su relación?

La también aspirante a candidata a la presidencia de la República por Morena, contó en otra entrevista para el periodista Hernán Gómez Bruera que la historia de amor con su actual pareja, el físico Jesús María Tarriba, comenzó cuando eran estudiantes de la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su relación de estudiantes duró alrededor de un año y tres meses hasta que terminaron porque Sheinbaum conoció a su exesposo, contó el mismo Jesús.

Posterior a su separación pasaron más de 30 años para que Sheinbaum volviera a ver a su ahora prometido. Cuenta en la entrevista que cuando era jefa delegacional en Tlalpan, en uno de sus tiempos libres, buscaba amigos de la Universidad por facebook y encontró a Jesús, sin embargo, no se vieron hasta tiempo después.

"Estaba un día en el escritorio cuando era jefa delegacional en Tlalpan, estaba comiendo, y estaba viendo el facebook y me encontré a varios amigos de la Facultad y mandé solicitudes, así encontré a Jesús", dijo.

Fue hasta que Jesús María Tarriba dejó de trabajar en España que tuvo la oportunidad de volver a México y reencontrarse con Sheinbaum. Ambos se dieron cuenta que mantenían cosas en común y coincidían en que estaban divorciados. "Yo era jefa delegacional en Tlalpan, él vino a visitarme y desde ahí nos reencontramos", contó Claudia.

Por su parte, su prometido dijo que se arrepentía de haberla dejado ir en su momento y haber tenido que esperar tanto tiempo para volver a estar con ella. "La descuidé, la perdí y sí me arrepentí", expresó. Además, dijo que él ya sentía algo por ella desde aquella solicitud de amistad que le mandó la jefa de gobierno.