La ingeniería forense en la Línea 12, ¿por dónde empezar?

La vida de decenas de personas no volvió a ser la misma después de la noche del 3 de mayo, fecha en que una falla frágil (término en la ingeniería civil que indica que fue sin previo aviso) ocasionó el colapso en el tramo que corre de la estación los Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro.

De lo frío de los números surgieron las historias llenas de angustia y desesperación por encontrar a familiares y seres queridos. Explicar a padres, hijos, hermanos y amigos sobre qué fue lo que sucedió será el reto del gobierno de la Ciudad de México durante los próximos meses.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) ofreció su total disposición a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para contribuir y realizar una "ingeniería forense" del tramo colapsado.

"La ingeniería forense debe revisar si los materiales utilizados fueron los adecuados, si se verificó la calidad, si existía una eficiencia en esos materiales, ¿hubo mano de obra de calidad?", plantea en entrevista para EL UNIVERSAL, el presidente del CICM, Julio Rojas Nieto.

Para empezar, señala que cuando una estructura presenta una falla dúctil y se deforma, da oportunidad a que inspectores detecten si una viga, por ejemplo, se está desproporcionando, y entonces es momento de actuar para un reforzamiento.

"Hubo un tramo de la línea 12 que tuvieron que reforzar porque mostró señales de vulnerabilidad. Hay un tramo que tiene unos puntales (soportes destinados a soportar el peso y mantener en equilibrio una estructura) que los detectaron a tiempo y los reforzaron. ¿Por qué aquí no se hizo lo mismo?", cuestiona. Dicho reforzamiento fue en el año 2014.

Florencia Serranía, directora del Metro dijo que la última revisión estructural fue en dos ocasiones: enero y junio del 2020, cuando un sismo se sintió en la Ciudad de México.

Encontrar una vulnerabilidad estructural como la que ocasionó el colapso del tramo de la estación Olivos no es normal, asegura el Ingeniero Civil, Julio Rojas. "Tú lo diseñas (una estructura) y tiene que funcionar y cumplir su periodo de vida, que por lo general son 50 años; la vulnerabilidad no se detectó a tiempo".

Señala que una de las cosas a saber es si esa vulnerabilidad pudo o no ser detectada, trabajo de investigación del equipo de especialistas noruegos, Det Norske Veritas (DNV-GL), quienes tendrán resultados del peritaje tras el accidente en cinco semanas, lo anterior se informó una semana después del colapso.

"La pregunta es ¿hay procesos de inspección, de seguimiento de los viaductos con gente experta que pueda prevenir un colapso como este? ¿Se contratan empresas especialistas?", cuestiona el presidente del CICM, ante un incidente que cobró la vida de 26 personas hasta el momento.

Inspección determinará si se pone en funcionamiento la Línea 12

El CIMC ya se encuentra en el proceso de revisión de toda la línea 12 para, en un tiempo, determinar si no presenta otras vulnerabilidades y saber si se puede poner en funcionamiento la línea. "Que estos tiempos de inspección no sean políticos porque por eso pasa lo que pasa. Quieren acelerar todo y no darle tiempo a los procesos y a las ingenierías".

Un caso similar fue lo ocurrido en el puente Morandi en Génova, mismo que colapsó el 14 de agosto de 2018, tras una fuerte tormenta e intensas lluvias; los vehículos que entonces circulaban por el puente cayeron en cascada y varios bloques de apartamentos alrededor quedaron aplastados. Fallecieron 43 personas. Dos años después se construyó un nuevo puente, pero aún no ha salido a la luz el dictamen.

Dictamen estructural de la Línea 12

El dictamen estructural de la línea podría darse por completado en noviembre. En caso de que la línea no presentara vulnerabilidades, se podría pensar en volver a utilizar el servicio.

Por el momento no hay conocimiento de cuándo sería la reconstrucción del tramo colapsado, en el entendido que corresponde a la empresa noruega dar ese resultado.

Hay una posibilidad de que la falla sea por una vulnerabilidad durante el diseño y construcción, apunta Julio Rojas

"Hay que ser éticos y reconocer si hubo errores u omisiones. Que no sea el precio lo que rige nuestras construcciones sino la calidad de sus equipos, de sus técnicos, de su comportamiento".

"Si tu ves la ley, pues (una construcción) es ´al más barato´. Propusimos una ley, que la Cámara de Diputados aprobó nomás cuatro o cinco artículos, preconizamos que la garantía no fuera de un año. Que los supervisores y diseñadores deben ser corresponsables en la Ley de Obra Pública porque cuando hay eventos como estos nos damos cuenta que no tenemos una ley proactiva a la calidad, a la planeación".

Indemnización a víctimas del colpaso de la Línea 12, en la estación Olivos

Alrededor de 16 millones 900 mil pesos serán los que cubrirá la póliza de seguro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para indemnizar a los familiares de las 26 personas que perdieron la vida tras el colapso de la Línea 12 en la estación Olivos, el pasado 3 de mayo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que tras hablar con los seguros se incrementó el monto y por ello la indemnización que recibirán los familiares de las personas que murieron será de 650 mil pesos y no de 350 mil pesos.