La justicia debe ser para todos, no selectiva, dice AMLO en Bavispe

Al asegurar que no se ha cerrado el caso y que la justicia no debe de ser selectiva, sino para todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha avanzado en la investigación sobre la masacre ocurrida en esta comunidad el 4 de noviembre de 2019 -donde fallecieron tres mujeres y seis menores-, y adelantó que regresará el próximo 15 de diciembre para dar a conocer más avances del caso y para inaugurar el monumento que se está construyendo para recordar a las víctimas.

Luego de que se reunió con familiares de las víctimas y al inaugurar las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad, el Ejecutivo federal señaló que se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) e indicó que los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial, en su conjunto, ayudan para que cuando se presenten pruebas fehacientes, se pueda procesar a los responsables y no dejarlos en libertad.

"Vamos avanzando en la investigación, ya se informó a los familiares, sobre lo realizado y vamos a continuar, no está cerrado el caso. Vamos a conocer la verdad y se tiene que castigar a los responsables.

"Estamos comprometidos con los familiares de las víctimas, a que haya justicia. Estamos trabajando de manera coordinada juntos, todo los integrantes de gabinete de seguridad. Nos está ayudando la Fiscalía General de la República, de manera muy espacial, el fiscal Alejandro Gertz Manero y nos están ayudando ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, para que los jueces ayuden, que cuando se presenten elementos con pruebas fehacientes se pueda procesar a los responsables, y que todo lo hagamos con legalidad", señaló.

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, así como del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar); Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana (SSPC), el mandatario indicó que los deseos de justicia de los familiares "son los nuestro. Si algo nos caracteriza es el humanismo y la solidaridad".

"No están solos, cuentan con el apoyo, con el respaldo, con la protección y el cariño de quienes representamos al gobierno de la República mexicana", apuntó.

"Voy a regresar a La Mora, a Bavispe y así vamos estar en comunicación hasta que todos sepamos lo que sucedió y se haga justicia", dijo.