"La justicia llegó 13 años tarde para mi hija", reprocha madre de Mariana Lima

A-AA+

TOLUCA, Méx., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- A Mariana Lima, mi hija le quitaron la vida en segundos, pero tuvieron que pasar 13 años para alcanzar la justicia, lamentó Irinea Buendía, quien se convirtió en activista y defensora, luego del feminicidio de su hija, con el que inició una lucha pues inicialmente fue tipificado como feminicidio y apenas este lunes, sentenciado el feminicida Julio César Hernández Ballinas.

"Aquí en este lugar debería estar el exprocurador Alfredo Castillo y el exgobernador Enrique Peña Nieto que no nos quisieron atender, cuando nos dieron el ejercicio de la no acción penal", relató.

En una conferencia de prensa, junto a Dylcia Samantha Espinosa de los Monteros, Fiscal General para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género, dijo que pese a ser un largo camino, llegar a una sentencia condenatoria que plasma este caso como emblemático, es fundamental para un país como México, tan necesitado de justicia.

---"Yo hubiera preferido que me matara"

"Yo hubiera preferido que me matara, yo ya había cumplido mi proyecto de vida, ella tenía mucho por cumplir y Julio César se asumió como dios, que es el único que puede quitarnos la vida, no cualquier sujeto, pero ahora vemos que el 6 de marzo del 2023 se cumplió la justicia que tanto había luchado por alcanzar", resaltó.

Tras casi 13 años de ocurrido el feminicidio de la joven abogada Mariana Lima Buendía y ocho años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reabrir el caso e investigar su asesinato como Feminicidio y con perspectiva de género su muerte, tuvieron que pasar 4 mil 475 días para alcanza la mano de la justicia, reprochó María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Luego de que este lunes, el feminicida de la joven fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio, la activista señaló que pese a ser un largo camino, llegar a una sentencia condenatoria que plasma este caso como emblemático, es fundamental para un país como México, tan necesitado de justicia.

---Autoridades se resisten a aplicar criterio establecido por la Corte

Resaltó que está sentencia condenatoria contra Julio César Ballinas llega en un contexto sumamente grave, dónde las autoridades se resisten a aplicar todo el criterio que estableció la SCJN que toda muerte violenta debe ser investigada cómo feminicidio. En tanto que en cuatro años han sido asesinadas más de 15 mil mujeres en México y solo el 25 % se investiga cómo Feminicidio, y solo el 20 % alcanza a tener una sentencia.

Es un paso hacia el acceso a la justicia en los casos de feminicidio del país, cabe recordar que Mariana Lima fue encontrada sin vida el 28 de junio del 2010 en Chimalhuacán, su esposo, quien era policía judicial, aseguró que se había suicidado; sin embargo, su madre Irinea Buendía exigió que el caso fuera investigado como feminicidios y fue hasta el 25 de marzo del 2016 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo a favor y mandato realizar todas las diligencias necesarias para investigar cómo Feminicidio la muerte de Mariana Lima.