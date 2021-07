La mamá de "YosStop" pide a Sheinbaum no dejarla presa y que "haya justicia"

Marina Badui, madre de Yoseline Hoffman, youtuber mexicana conocida como "YosStop", pidió a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que revise el caso de su hija para que sea liberada a la brevedad.

"Soy Marina, mamá de Yoseline. Ya ustedes saben que hace unos días se llevaron injustamente a mi hija. Llegaron a su domicilio entre 40 y 45 elementos de la policía y se la llevaron directamente a un penal, como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal. Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho. Lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo. Ella es una buena persona. Ella no es todo lo que dicen los medios", dijo Marina en un video compartido en uno de los canales de YouTube de Yoseline.

"Los medios todo lo han distorsionado. Ella no es una persona así. Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales. Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Le pido a todas las mujeres que alcen la voz. A todas las autoridades, a ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres mujer y quisiera que me entendieras por lo que estoy pasando. No es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel. Pido que pongan atención en ese caso porque lo que está pasando no es normal. Es una injusticia. Pido la libertad para mi hija y que se haga justicia", agregó la mujer.

El caso de Yoseline «N», mejor conocida en el mundo del Internet como «YosStop», detenida por presuntamente almacenar y reproducir pornografía infantil, ha causado polémica en los últimos días debido a la gravedad del delito que se le acusa, pero, ¿quiénes más están involucrados?, ¿cómo ocurrieron los hechos? Esto es lo que sabemos.

La youtuber y actriz fue acusada por la joven de 19 años de edad, Ainara Suárez Olvera, sin embargo, no sólo señaló a la celebridad de las redes sociales, pero los otros acusados continúan en libertad.

El pasado 3 de marzo de 2021, Suárez Olvera presentó una denuncia formal contra Yoseline, por presunta posesión y reproducción de pornografía infantil. En ese sentido, hay otro sujeto demandado por el delito de pornografía.Se trata de Patricio «N», vecino y amigo de uno de los presuntos violadores de Ainara, a quién enviaron el video del hecho, el cual habría difundido después.

La defensa de Ainara dio a conocer que ésta es una denuncia secundaria, ya que la principal se interpuso, en la misma fecha, contra los cuatro jóvenes que habrían abusado sexualmente de la joven, además de grabar y difundir el hecho.

Axel «N», Carlos «N», Nicolás «N» y Julián «N» son a quienes nombra la denuncia interpuesta por Ainara ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx). Ellos habrían agredido sexualmente a la joven el 25 de mayo de 2018, cuando tenía 16 años de edad, durante una fiesta en la que se encontraban y en la que Suárez se encontraba en estado de ebriedad, alterando sus sentidos al momento de su agresión.

Durante la fiesta, los cuatro sujetos introdujeron una botella de champagne en la zona genital de la víctima mientras ella se encontraba alcoholizada, al mismo tiempo que comenzaron a grabar lo sucedido mientras se burlaban del suceso.

Por ello, la firma de abogados que representa a Ainara, Schütte & Delsol Gojon Abogados, dijo que contra los jóvenes también de 19 años están acusados por violación equiparada, delito por el cual se reciben de ocho a 30 años de prisión, según lo establecido en la ley.

En el comunicado más reciente del despacho jurista, publicado en su cuenta de Twitter el 30 de junio, precisó que el tratamiento procesal de «YosStop» es distinto al que enfrentan Carlos «N», Julián «N», Axel «N», Nicolás «N» y Patricio «N», ya que Yoseline es tratada como mayor de edad, mientras que los sujetos se les aplicará la justicia como menores de edad, pues lo eran en 2018 (cuando ocurrió el delito).

La defensa de Ainara también agregó que la carga probatoria es distinta.

«Entre otros datos de prueba, aportamos el video ´Patética generación´ [el cual fue borrado de la plataforma] de Yoseline ´N´, que ella misma subió a su canal de YouTube con fines de lucro, en el que i) manifiesta haber recibido y tener dicho video, y describe su contenido; ii) nombra a Ainara en repetidas ocasiones y señala que existe material de índole sexual de ella; iii)la insulta y agrede por su aspecto físico y por su supuesto comportamiento sexual», se lee en el punto cuatro del documento emitido por el despacho Schütte & Delsol Gojon Abogados.

«[...] También la carga probatoria para alcanzar el estándar dictado por la ley adjetiva para el ejercicio de la acción penal es distinta, en uno y otro caso, tomando en cuenta el dato de prueba descrito en el numeral 4. anterior, así como los distintos hechos y elementos del delito que deben establecerse por lo que hace a las conductas cometidas Axel ´N´, Carlos ´N´, Julián ´N´, Nicolás ´N´ y Patricio ´N´ y quien o quienes resulten responsables», destaca el punto cinco del comunicado expuesto en la cuenta de Twitter de la defensa de Ainara.

Si bien los abogados celebraron la detención y prisión preventiva interpuesta contra Yoseline «N», alias «YosStop», recalcaron que la justicia no debe parar en dicho punto, ya que se debe alcanzar la justicia para la víctima.

Por ello, exhortaron a las autoridades a continuar con las investigaciones, que por ahora se encuentran en la etapa inicial, en contra de los cinco sujetos involucrados «con diligencia y perspectiva de género».

Ainara Suárez ha dicho en repetidas ocasiones que debido a que el material fue difundido por Yoseline -quien cuenta con más de 13 millones de suscriptores en conjunto de sus dos canales de YouTube, 2.3 millones de seguidores en Twitter y 6.9 millones de seguidores en Instagram-, le llegaron muchos mensajes de odio y todo su circulo social y familiar se enteró de lo que había sucedido, por lo que los meses posteriores a ello sufrió muchos insultos y agresiones verbales.

La joven de 19 años también ha comentado que si bien ha sido un proceso que le ha costado mucho trabajo psicológico, principalmente, saber que sus pasos pueden o han ayudado a otras mujeres le satisface, ya que ninguna persona debería pasar por lo mismo que ella y mucho menos no denunciarlo.