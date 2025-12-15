LA MECÁNICA CUÁNTICA EN LOS OJOS AVES

Desde el principio de la historia las aves migratorias han asombrado a los humanos con sus largos y peligrosos vuelos sobre mares y montañas para llegar a sus destinos con increíble precisión ¿Como encuentran sus rutas? ¿Poseen alguna misteriosa brújula interna? ¿O pueden acaso ver el campo magnético terrestre en el cielo?

En 1978 el Dr. Claus Shulton, físico y también biólogo, propuso la asombrosa idea que las aves utilizan fenómenos de mecánica cuántica, misteriosa área de la física que estudia lo que ocurre en el interior del átomo mismo y sus partículas constituyentes. No obstante, sabemos que la evolución utiliza todo lo que tiene a mano para facilitar la vida de nosotros los seres vivos y ponernos a prueba con la selección natural.

Aunque el campo magnético de la tierra es demasiado débil para detectarse por medios biológicos normales, en las retinas de algunas especies de aves, existen grandes moléculas llamadas Criptocromos, sensibles a la luz azul; ante esta luz estas moléculas desprenden dos electrones desapareados, pero relacionados en un estado de entrelazamiento cuántico (¿¡); y de acuerdo al giro resultante (spin) de cada electrón del par, extremadamente sensible a campos magnéticos muy débiles, aparecerían en el ojo del ave, líneas del campo magnético terrestre, visible para el ella como un patrón de líneas en el cielo. Que le indicaría su rumbo y posición como un GPS orgánico o un fantasmagórico mapa celeste sobre su cabeza. Este recién descubierto sexto sentido cuántico, se llama Magneto Recepción y podría estar presente de diversas maneras en otras especies. Explica el Dr. Eric Warrant de la Univ. de Lund en Suecia; por los experimentos confirmados en el Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula).

En la Ciudad de San Luis Potosí cada invierno, tenemos la gran oportunidad de contemplar el resultado de este maravilloso fenómeno cuántico. Como una de las rutas de migración de aves en Norteamérica pasa sobre nuestra ciudad, durante miles de años los patos silvestres, cormoranes, garzas, garcetas, zarapitos, picos carpinteros, Martín pescadores y otro centenar de especies migratorias, aprovechaban las lagunas y manantiales originados por la escorrentía de la cuenca de la sierra de San Miguelito. Antiguamente estos humedales se extendían desde los actuales terrenos de la Feria hasta Av. Chapultepec. Las aves utilizaban las lagunas para descansar y alimentarse durante sus largos viajes; algunas especies inclusive se quedaban en SLP a pasar todo el invierno, todo un paraíso ecológico natural. Actualmente quedan muy pocos cuerpos de agua y casi todos están contaminados, y las aves solo se concentran en la Laguna Menor del Parque Tangamanga 1.

Platicamos con la Dra. Martha del Campo, bióloga del Bird Laboratory de la Universidad de Cornell de Nueva York; quien hace unos años visito el Parque. "Este gran espectáculo natural tan cerca del público de San Luis, es único y valiosísimo para la educación y el turismo ecológico" comentó. Pero ha permanecido ignorado por las autoridades e instituciones federales y municipales encargadas de la ecología potosina. Sucedió que hace dos décadas a la Laguna Mayor, mediante un costosísimo proyecto, se intentó convertirla en una alberca gigante para un evento deportivo. Se desplazo a las aves a la Laguna Menor. Pero nunca se le dio difusión, ni proporciono conservación a este asombroso santuario natural. Recientemente se modificó el Jardín Japones, y se incorporó la laguna menor a su diseño de paisaje. (Japón es un país que cuida mucho a sus especies silvestres). Sin embargo, nunca se colocaron letreros de información y concientización al público de tan interesante espectáculo natural; y tampoco señalética de protección o de identificación de tan bellas especies.

Nuestra cultura consumista y mediatizada, pareciera aborrecer a la naturaleza, prefiere podar y talar costosamente un árbol, que reparar una vieja banqueta, considera a las hojas de otoño como basura y las hacen ocupar lugar en un relleno sanitario donde, como materia orgánica, desprenderá nocivo biogás y lixiviados. Mientras en los jardines de parques y camellones el suelo se compacta y no permite el paso del agua de riego. Resulta muy triste ver a los animales silvestres, tratando de vivir, enfrentando la ignorancia de los humanos que se sienten dueños de territorios y de sus vidas solo por los beneficios que les pueden sacar. Esta falta de difusión y protección a las especies a causado el gran desconocimiento de la naturaleza y de nuestro tan diverso patrimonio ecológico que se encuentra en una crisis sin precedentes. En lugar de la apantallante tecnología de luces y sonidos artificiales; a nuestros hijos y juventudes deberíamos enseñarles a disfrutar y comprender los maravillosos espectáculos de que brinda la naturaleza.

Sobre lo expuesto recomendamos documentales de los investigadores referidos, y sobre migraciones de aves no deje de ver las películas "Volando juntos" francesa del 2019 y "Volando a casa" película canadiense de 1996.

